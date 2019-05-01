В Башкирии предложили выбрать эмблему для городского транспорта

Ерундой занимаетесь, а не делом. Нужно содержание менять, а не отвлекаться на формы

Выбрать логотип для башкирского транспорта предложил председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии. Свой призыв к горожанам с шестью вариантами эмблем Тимур Мухаметьянов опубликовал на своей страничке в соцсети. Расчет был верный — сегодня, 1 мая, погода в столице республики не ахти — всего +10 градусов, а так хоть полезным делом можно земляков увлечь.



Вот как Тимур Мухаметьянов объяснил эмблемы:

Геолокация — основа на общеизвестном знаке локации с элементом традиционного башкирского узора.

Колесо — символ транспорта. Но тоже с элементом традиционного башкирского узора.

Тамга — башкирская тамга визуально напоминающая «Т» (транспорт) вписана в элемент геолокации.

Стрелка — пересечение транспортных путей создает форму стрелки, символ обозначает направление движения и по форме напоминает башкирскую тамгу.

Акбузат — мифологический персонаж из башкирского эпоса, способный на своих крыльях переносить всадника в любую точку мира. Лошадь является не только транспортным средством кочующих башкир, но и верным другом.

Янсыҡ — мешочек с травами башкирских степей. Этот символ основан на легенде, согласно которой башкирские воины с собой в путь брали яснык, дабы, вспоминая запах родных степей, всегда стремиться вернуться обратно на родину.