В Башкирии предложили выбрать эмблему для городского транспорта
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Выбрать логотип для башкирского транспорта предложил председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии. Свой призыв к горожанам с шестью вариантами эмблем Тимур Мухаметьянов опубликовал на своей страничке в соцсети. Расчет был верный — сегодня, 1 мая, погода в столице республики не ахти — всего +10 градусов, а так хоть полезным делом можно земляков увлечь.
Вот как Тимур Мухаметьянов объяснил эмблемы:
- Геолокация — основа на общеизвестном знаке локации с элементом традиционного башкирского узора.
- Колесо — символ транспорта. Но тоже с элементом традиционного башкирского узора.
- Тамга — башкирская тамга визуально напоминающая «Т» (транспорт) вписана в элемент геолокации.
- Стрелка — пересечение транспортных путей создает форму стрелки, символ обозначает направление движения и по форме напоминает башкирскую тамгу.
- Акбузат — мифологический персонаж из башкирского эпоса, способный на своих крыльях переносить всадника в любую точку мира. Лошадь является не только транспортным средством кочующих башкир, но и верным другом.
- Янсыҡ — мешочек с травами башкирских степей. Этот символ основан на легенде, согласно которой башкирские воины с собой в путь брали яснык, дабы, вспоминая запах родных степей, всегда стремиться вернуться обратно на родину.
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