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В Башкирии предложили выбрать эмблему для городского транспорта

Добавлено: 01.05.19
Просмотров: 96
Рубрика: Общество
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Действительно ли новый логотип поможет решить проблему с общественным транспортом в городе и республике?


В Башкирии предложили выбрать эмблему для городского транспорта

Выбрать логотип для башкирского транспорта предложил председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии. Свой призыв к горожанам с шестью вариантами эмблем Тимур Мухаметьянов опубликовал на своей страничке в соцсети. Расчет был верный — сегодня, 1 мая, погода в столице республики не ахти — всего +10 градусов, а так хоть полезным делом можно земляков увлечь.

Вот как Тимур Мухаметьянов объяснил эмблемы:

  • Геолокация — основа на общеизвестном знаке локации с элементом традиционного башкирского узора.
  • Колесо — символ транспорта. Но тоже с элементом традиционного башкирского узора.
  • Тамга — башкирская тамга визуально напоминающая «Т» (транспорт) вписана в элемент геолокации.
  • Стрелка — пересечение транспортных путей создает форму стрелки, символ обозначает направление движения и по форме напоминает башкирскую тамгу.
  • Акбузат — мифологический персонаж из башкирского эпоса, способный на своих крыльях переносить всадника в любую точку мира. Лошадь является не только транспортным средством кочующих башкир, но и верным другом.
  • Янсыҡ — мешочек с травами башкирских степей. Этот символ основан на легенде, согласно которой башкирские воины с собой в путь брали яснык, дабы, вспоминая запах родных степей, всегда стремиться вернуться обратно на родину.
За два часа, что прошли после публикации поста, уже проголосовали 70 человек. Вы можете тоже принять участие в выборе эмблемы — опрос проходит на странице Тимура Мухаметьянова в фейсбуке.

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