Погода на завтра в Башкирии: 17 мая ожидаются сильные дожди, ливни и град
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Завтра, 17 мая, в республике прогнозируются сильные дожди, ливни и град. Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.
Метеорологи прогнозируют в пятницу облачную погоду с прояснениями. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, порывы до сильного. Ночью температура воздуха составит плюс семь градусов, в дневное время суток столбики термометров покажут плюс шестнадцать градусов.
«В последующие два дня ожидается холодная погода с заморозками, 19 мая осадки, местами со снегом», - добавили в Башгидрометцентре.
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