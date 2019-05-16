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Погода на завтра в Башкирии: 17 мая ожидаются сильные дожди, ливни и град

Добавлено: 16.05.19
Просмотров: 109
Рубрика: Общество
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Погода на завтра в Башкирии: 17 мая ожидаются сильные дожди, ливни и град

Завтра, 17 мая, в республике прогнозируются сильные дожди, ливни и град. Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.

Метеорологи прогнозируют в пятницу облачную погоду с прояснениями. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, порывы до сильного. Ночью температура воздуха составит плюс семь градусов, в дневное время суток столбики термометров покажут плюс шестнадцать градусов.

«В последующие два дня ожидается холодная погода с заморозками, 19 мая осадки, местами со снегом», - добавили в Башгидрометцентре.

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