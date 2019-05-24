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Погода на выходные в Башкирии: 25 и 26 мая 2019 года немного потеплеет

Добавлено: 24.05.19
Просмотров: 73
Рубрика: Общество
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Погода на выходные в Башкирии: 25 и 26 мая 2019 года немного потеплеет

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Башкирии в предстоящие выходные дни. Немного потеплеет, сообщает сайт Newsbash.ru.

По информации метеорологов, завтра, 25 мая, в республике ожидается переменная облачность. Днем осадков не ожидается, ночью дождь пройдет в юго-восточных районах республики. Температура воздуха ночью составит плюс пять градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус четырех градусов, днем столбики термометров покажут плюс шестнадцать градусов.

В воскресенье, 26 мая, погода также будет без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью пять метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс шесть градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов, днем жителей республики ожидает 23 градусов тепла.

Смотрите подробную и точную погоду на выходные в Башкирии здесь: https://newsbash.ru/weather

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