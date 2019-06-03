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В Благовещенске депутат начал борьбу с незаконными поборами в детсадах и школах

Добавлено: 03.06.19
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Рубрика: Общество
Теги: Благовещенский район
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В Благовещенске депутат начал борьбу с незаконными поборами в детсадах и школах

Сергей Жуков, депутат Совета городского поселения города Благовещенск и общественник, вновь обратил внимание на проблему поборов в дошкольных и образовательных учреждениях. В этот раз к политику обратились родители, чьи дети ходят в детский садик, сообщает сайт Newsbash.ru.

Там попросили сдать 2 тысячи рублей – половина на ремонт, а вторая на тетради и учебники. Эксперимента ради политик поинтересовался как обстоят дела с поборами у других граждан. Реакция предсказуемая – данная ситуация происходит повсеместно, разница лишь в суммах. Сергей Жуков также напомнил о том, что уже обращался в прокуратуру, но нарушения выявлены не были. Однако, по словам политика, аппетиты учреждения поубавились. Сейчас же история повторяется. Также он отмечает, что в разговорах родители признаются – средства выделяются, но не доходят до получателя.

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— Родители с низким достатком, многодетные, матери-одиночки регулярно вынуждены сдавать средства в детские сады на различные нужды. На начальном этапе, после рождения ребенка, семьи всегда испытывают финансовые трудности, это связанно с тем, что один из членов семьи не может работать, что естественно снижает семейный бюджет до минимума. Родители просто боятся обращаться в компетентные органы, так как в дальнейшем их ребенок может воспитываться в негативных условиях, — рассказал Сергей Жуков.

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