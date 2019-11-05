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Мэр Уфы Ульфат Мустафин потребовал проверить охранников в школах и детсадах

Добавлено: 05.11.19
Просмотров: 104
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Мэр Уфы Ульфат Мустафин потребовал проверить охранников в школах и детсадах

Ульфат Мустафин призвал не допустить трагедий в образовательных учреждениях.


Сегодня, на оперативке в администрации города мэр Уфы обратил внимание собравшихся на трагедию в Нарьян-Маре, где неадекватный мужчина зашел в детский сад во время тихого часа и убил шестилетнего мальчика. Ульфат Мустафин попросил проверить ЧОПы, которые охраняют образовательные учреждения.

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— Трагедия в детском саду в городе Нарьян-Маре. Это вопиющий случай. Я неоднократно говорил, что безопасность в детских садах и школах должна быть на первом месте. Держите на особом контроле обеспечение безопасности в образовательных учреждениях. Проведите тематические встречи и беседы с охраной с ЧОПами, проверьте их на профпригодность, чтобы родители наших детей могли чувствовать себя уверенно отправляя своего ребенка в детский сад или школу, — подчеркнул Ульфат Мустафин.
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Источник: proural.info
Фото: s30807626776.mirtesen.ru
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