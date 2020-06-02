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В Уфе планируют перенести День города на осень

В Уфе планируют перенести День города на осень

Уфа | 02 июн 2020 | 12:44

В Уфе праздничные мероприятия в День города 12 июня планируют отменить. С данным предложением выступил мэр Уфы Ульфат Мустафин на оперативном совещании в администрации города.   



Ульфат Мустафин, мэр Уфы сообщил, что поступило предложение о переносе в текущем году празднования Дня города на 11 октября, объединив его с Днем Республики. Это обращение направлено в городской совет. В ближайшее время депутаты примут решение. Если решение будет положительным, то и салют также будет перенесен. Еще не пришло время для массовых праздников, потому что продолжается борьба с пандемией.  

Ранее сообщалось об отмене в Башкирии празднования Дня Победы 9 мая, Дня пограничника 28 мая, а проведение Дня поминовения и почитания перенесено со 2 мая на 6 июня. 

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12 июня считается Днем России, поэтом он будет официальным выходным днем.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: скриншот с видео

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