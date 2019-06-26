В каких районах Башкирии больше всего родилось детей в 2018 году: Башстат
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Башстат опубликовал демографические показатели по городам и районам Республики Башкортостан за 2018 год, сообщает сайт Newsbash.ru.
Лучший показатель в Бурзянском районе. Там в расчете на тысячу человек населения в прошлом году родилось 20 детей. Эта цифра намного превышает среднюю по Башкирии, которая составляет 11,6.
В Салаватском районе — 15 детей. Он на третьем месте.
Меньше всего умерло в расчете на тысячу человек населения в Уфимском районе — девять человек. Средняя цифра по республике составила 12,4 человека.
В Нефтекамске этот показатель составил 9,5 человека, в поселке Чишмы — 9,6.
Кстати, Бурзянский район здесь снова продемонстрировал хороший результат. Он на четвертом месте с показателем 10,2 человека.
Что же позволяет жителям Бурзянского района рожать больше детей и реже умирать? Не иначе, как бурзянский мёд, свежий воздух и удаленность от цивилизации. Хотя, специалисты, возможно, сделают другие выводы.
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