Установлено местонахождение детей кассира Луизы Хайруллиной: МВД Башкирии сняло ориентировки о розыске

С сайта МВД Башкирии из раздела «Розыск несовершеннолетних» утром 5 июля удалили ориентировки о розыске детей Луизы Хайруллиной. Теперь там значится только одна пропавшая без вести несовершеннолетняя, а это значит, что местонахождение дочерей установлено, сообщает сайт Newsbash.ru.





В ряде СМИ появилась информация о том, что правоохранители задержали только Луизу Хайруллину, подозреваемую в похищении из «Россельхозбанка» в Салавате более 20 млн рублей. Но в МВД подчеркнули, что в Казани были найдены все члены семьи.