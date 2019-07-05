Установлено местонахождение детей кассира Луизы Хайруллиной: МВД Башкирии сняло ориентировки о розыске
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С сайта МВД Башкирии из раздела «Розыск несовершеннолетних» утром 5 июля удалили ориентировки о розыске детей Луизы Хайруллиной. Теперь там значится только одна пропавшая без вести несовершеннолетняя, а это значит, что местонахождение дочерей установлено, сообщает сайт Newsbash.ru.
В ряде СМИ появилась информация о том, что правоохранители задержали только Луизу Хайруллину, подозреваемую в похищении из «Россельхозбанка» в Салавате более 20 млн рублей. Но в МВД подчеркнули, что в Казани были найдены все члены семьи.
В ближайшее время Луизу Хайруллину, заочно арестованную судом, доставят в Башкирию для дачи показаний.
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