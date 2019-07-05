Кассира Луизу Хайруллину из Салавата задержали: она скрывалась в Казани
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Сотрудники полиции и ФСБ задержали подозреваемую в хищении 25 миллионов рублей из банка в Салавате, сообщает сайт Newsbash.ru.
После исчезновения денег в отношении Луизы Хайруллиной полицейские возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Судом ей заочно избрали меру пресечения в виде ареста.
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В розыск 35-летнюю женщину вместе с мужем и двумя несовершеннолетними дочерьми объявили в конце мая. Камеры видеонаблюдения засекли, как сотрудница, о которой никто и подумать не мог плохого, выносит из здания большую сумку. По версии следствия, из кассы пропали 9 000 000 рублей, 140 900 долларов и 101 315 евро.
Жители всей страны объединились, чтобы поддержать кассира, даже запустили хештег #бегилуизабеги. В её поддержку даже запустили петицию.
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