Кассира Луизу Хайруллину из Салавата задержали: она скрывалась в Казани

Сотрудники полиции и ФСБ задержали подозреваемую в хищении 25 миллионов рублей из банка в Салавате, сообщает сайт Newsbash.ru.





После исчезновения денег в отношении Луизы Хайруллиной полицейские возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Судом ей заочно избрали меру пресечения в виде ареста.

— В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в городе Казани. Сегодня она была задержана на одной из съёмных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В розыск 35-летнюю женщину вместе с мужем и двумя несовершеннолетними дочерьми объявили в конце мая. Камеры видеонаблюдения засекли, как сотрудница, о которой никто и подумать не мог плохого, выносит из здания большую сумку. По версии следствия, из кассы пропали 9 000 000 рублей, 140 900 долларов и 101 315 евро.Жители всей страны объединились, чтобы поддержать кассира, даже запустили хештег #бегилуизабеги. В её поддержку даже запустили петицию.