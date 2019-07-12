В Архангельском районе состоялось открытие минерального источника около Аскинской пещеры

В Архангельском районе состоялось открытие благоустроенного минерального источника. Обновленный родник открыли неподалеку от знаменитой Аскинской пещеры, которую передали в аренду Русскому географическому обществу. Именно под патронажем РГО и происходило облагораживание природного памятника, сообщает сайт Newsbash.ru.





Возле обновленного родника – очередь из паломников. Все стоят с бутылками и канистрами, чтобы набрать как можно больше живительной воды. Раньше сделать это было проблематично: вода просто вытекала из-под горы, кое-где место и вовсе было засыпано грунтом. После благоустройства родник стал новой достопримечательностью.

«Приезжали сюда отдыхать – ничего этого не было. Сейчас сын приехал, заснял все. Говорит: «Мама, смотри, что там сделали, как красиво». Я даже обрадовалась. Мы не думали, что так будет. Красиво».

«РГО не только этим родником занимается. Мы взяли их 100. В этих ста есть программа, которую нам предложило правительство. Он ведь не только для воды существует, но и как памятник архитектуры».

Вода в источнике солоноватая на вкус, с высоким содержанием различных микроэлементов. Сам родник находится в долине реки Аскын Архангельского района, на пути к знаменитой ледяной пещере. Ежедневно здесь проходят десятки туристов.Благоустройством родника занялось Русское географическое общество, включив его в специальную программу. Собрать необходимую сумму на работы помогли спонсоры.Столь повышенное внимание к роднику было уделено неспроста. Год назад РГО также взяло под опеку и саму Аскинскую пещеру. Силами волонтеров территорию привели в порядок: убрали мусор, внутри установили специальное освещение. Поток туристов по уникальному маршруту значительно вырос.Недавно правительством республики был принят регламент посещения пещеры. Согласно постановлению, одновременно здесь могут находиться не больше 10 человек и не дольше 20 минут. Дальше каждые 50 минут пещера отдыхает. Это делается для того, чтобы сохранить уникальный ледник от таяния.Если туристов привлекают гигантские ледяные сталагмиты, рядом с которым можно пофотографироваться, то ученых – сам лед. Он сохранился еще со времен ледникового периода. Под постоянным контролем находится внутренняя температура. Раньше она было на уровне -4 градусов, в последние годы повысилась до нуля.

Если соблюдать этот регламент, 80 человек в день, тогда пещера будет в сохранности. На протяжении года я веду мониторинг пещеры, уже на протяжении месяца в экскурсионной зоне у нас всегда 0 градусов». На Урале таких пещер больше нет. А потому тропинка, ведущая к уникальному памятнику, никогда не зарастает. Во многом поэтому ученые, взявшие место под охрану, стремятся сделать отдых максимально цивилизованным.

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