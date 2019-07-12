В Архангельском районе состоялось открытие минерального источника около Аскинской пещеры
В Архангельском районе состоялось открытие благоустроенного минерального источника. Обновленный родник открыли неподалеку от знаменитой Аскинской пещеры, которую передали в аренду Русскому географическому обществу. Именно под патронажем РГО и происходило облагораживание природного памятника, сообщает сайт Newsbash.ru.
Возле обновленного родника – очередь из паломников. Все стоят с бутылками и канистрами, чтобы набрать как можно больше живительной воды. Раньше сделать это было проблематично: вода просто вытекала из-под горы, кое-где место и вовсе было засыпано грунтом. После благоустройства родник стал новой достопримечательностью.
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Раиля Зубаирова:
Вячеслав Аброщенко, руководитель Башкирского отделения Русского географического общества:
Недавно правительством республики был принят регламент посещения пещеры. Согласно постановлению, одновременно здесь могут находиться не больше 10 человек и не дольше 20 минут. Дальше каждые 50 минут пещера отдыхает. Это делается для того, чтобы сохранить уникальный ледник от таяния.
Если туристов привлекают гигантские ледяные сталагмиты, рядом с которым можно пофотографироваться, то ученых – сам лед. Он сохранился еще со времен ледникового периода. Под постоянным контролем находится внутренняя температура. Раньше она было на уровне -4 градусов, в последние годы повысилась до нуля.
Если соблюдать этот регламент, 80 человек в день, тогда пещера будет в сохранности. На протяжении года я веду мониторинг пещеры, уже на протяжении месяца в экскурсионной зоне у нас всегда 0 градусов». На Урале таких пещер больше нет. А потому тропинка, ведущая к уникальному памятнику, никогда не зарастает. Во многом поэтому ученые, взявшие место под охрану, стремятся сделать отдых максимально цивилизованным.