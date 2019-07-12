Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Архангельском районе состоялось открытие минерального источника около Аскинской пещеры

В Архангельском районе состоялось открытие минерального источника около Аскинской пещеры

Добавлено: 12.07.19
Просмотров: 101
Рубрика: Общество
Теги: Архангельский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Архангельском районе состоялось открытие минерального источника около Аскинской пещеры

В Архангельском районе состоялось открытие благоустроенного минерального источника. Обновленный родник открыли неподалеку от знаменитой Аскинской пещеры, которую передали в аренду Русскому географическому обществу. Именно под патронажем РГО и происходило облагораживание природного памятника, сообщает сайт Newsbash.ru.

Возле обновленного родника – очередь из паломников. Все стоят с бутылками и канистрами, чтобы набрать как можно больше живительной воды. Раньше сделать это было проблематично: вода просто вытекала из-под горы, кое-где место и вовсе было засыпано грунтом. После благоустройства родник стал новой достопримечательностью.

Грубый фельдшер отказавшая в помощи пациенту с инсультом работает в Архангельской больнице

Читайте также:

Грубый фельдшер отказавшая в помощи пациенту с инсультом работает в Архангельской больнице
Вода в источнике солоноватая на вкус, с высоким содержанием различных микроэлементов. Сам родник находится в долине реки Аскын Архангельского района, на пути к знаменитой ледяной пещере. Ежедневно здесь проходят десятки туристов.

Раиля Зубаирова:
«Приезжали сюда отдыхать – ничего этого не было. Сейчас сын приехал, заснял все. Говорит: «Мама, смотри, что там сделали, как красиво». Я даже обрадовалась. Мы не думали, что так будет. Красиво».
Благоустройством родника занялось Русское географическое общество, включив его в специальную программу. Собрать необходимую сумму на работы помогли спонсоры.

Вячеслав Аброщенко, руководитель Башкирского отделения Русского географического общества:
«РГО не только этим родником занимается. Мы взяли их 100. В этих ста есть программа, которую нам предложило правительство. Он ведь не только для воды существует, но и как памятник архитектуры».
Столь повышенное внимание к роднику было уделено неспроста. Год назад РГО также взяло под опеку и саму Аскинскую пещеру. Силами волонтеров территорию привели в порядок: убрали мусор, внутри установили специальное освещение. Поток туристов по уникальному маршруту значительно вырос.

Недавно правительством республики был принят регламент посещения пещеры. Согласно постановлению, одновременно здесь могут находиться не больше 10 человек и не дольше 20 минут. Дальше каждые 50 минут пещера отдыхает. Это делается для того, чтобы сохранить уникальный ледник от таяния.

Если туристов привлекают гигантские ледяные сталагмиты, рядом с которым можно пофотографироваться, то ученых – сам лед. Он сохранился еще со времен ледникового периода. Под постоянным контролем находится внутренняя температура. Раньше она было на уровне -4 градусов, в последние годы повысилась до нуля.

Если соблюдать этот регламент, 80 человек в день, тогда пещера будет в сохранности. На протяжении года я веду мониторинг пещеры, уже на протяжении месяца в экскурсионной зоне у нас всегда 0 градусов». На Урале таких пещер больше нет. А потому тропинка, ведущая к уникальному памятнику, никогда не зарастает. Во многом поэтому ученые, взявшие место под охрану, стремятся сделать отдых максимально цивилизованным.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкирии из Павловского водохранилища ушла вода
Происшествия
В Башкирии из Павловского водохранилища ушла вода
История установки памятника МиГ-19 перед главным корпусом УГАТУ в Уфе
Это интересно
История установки памятника МиГ-19 перед главным корпусом УГАТУ в Уфе
В Аургазинском районе открыли новую хоккейную площадку
Спорт
В Аургазинском районе открыли новую хоккейную площадку
В Архангельском районе наказали руководителя МФЦ за плохую организацию работы
Происшествия
В Архангельском районе наказали руководителя МФЦ за плохую организацию работы
В Архангельском районе ученица 3 класса спасла подругу из ледяной воды
Происшествия
В Архангельском районе ученица 3 класса спасла подругу из ледяной воды
Жители Архангельского района жалуются на большие очереди в отделении Сбербанка
Происшествия
Жители Архангельского района жалуются на большие очереди в отделении Сбербанка
В Чишминском районе взялись за благоустройство родников
Общество
В Чишминском районе взялись за благоустройство родников
Спелеологи из Башкирии исследовали подводные пещеры Азии
Общество
Спелеологи из Башкирии исследовали подводные пещеры Азии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: