Жители Кармаскалинского района ездят за питьевой водой в соседний район
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В деревне Старошареево Кармаскалинского района, расположенного всего лишь в 70 километрах от столицы Башкирии, отсутствует питьевая вода. За ней ежедневно жители, а их около 500, едут на родник в соседнем районе, преодолевая 50 километров, сообщает сайт Newsbash.ru.
В деревне имеется 7 скважин, однако вода в них настолько грязная, что ее невозможно пить.
— Ничего пока. Вот года два, может, ничего, а потом не знаю, как, кто будет возить. С маленьких лет уже привыкли так. Мы с Белой по несколько раз в день таскали. Всю жизнь проблема у нас. Была колонка в селе Сахаево, но уже все, — рассказала жительница Рамиля Хуснутдинова.На многочисленные обращения местная администрация лишь разводит руками, мол, ничего сделать нельзя. Для прокладки водопровода, по словам главы, необходимо более 20 миллионов рублей. Такими денежными средствами они не обладают. Чиновники обратились в республиканские ведомства с заявкой о финансировании, однако пока проекты даже не рассмотрены.
— По грубым подсчетам, 1 км больше миллиона рублей стоит, это не только для сельсовета проблема, даже в районной администрации этот вопрос прорабатывали, — отметил глава Сахаевского сельсовета Ришат Хуснутдинов
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