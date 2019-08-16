Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Жители Кармаскалинского района ездят за питьевой водой в соседний район

Жители Кармаскалинского района ездят за питьевой водой в соседний район

Добавлено: 16.08.19
Просмотров: 40
Рубрика: Общество
Теги: Кармаскалинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Жители Кармаскалинского района ездят за питьевой водой в соседний район

В деревне Старошареево Кармаскалинского района, расположенного всего лишь в 70 километрах от столицы Башкирии, отсутствует питьевая вода. За ней ежедневно жители, а их около 500, едут на родник в соседнем районе, преодолевая 50 километров, сообщает сайт Newsbash.ru.

В деревне имеется 7 скважин, однако вода в них настолько грязная, что ее невозможно пить.

ДТП в Кармаскалинском районе: водитель без прав насмерть сбил женщину и скрылся

Читайте также:

ДТП в Кармаскалинском районе: водитель без прав насмерть сбил женщину и скрылся
— Ничего пока. Вот года два, может, ничего, а потом не знаю, как, кто будет возить. С маленьких лет уже привыкли так. Мы с Белой по несколько раз в день таскали. Всю жизнь проблема у нас. Была колонка в селе Сахаево, но уже все, — рассказала жительница Рамиля Хуснутдинова. 
На многочисленные обращения местная администрация лишь разводит руками, мол, ничего сделать нельзя. Для прокладки водопровода, по словам главы, необходимо более 20 миллионов рублей. Такими денежными средствами они не обладают. Чиновники обратились в республиканские ведомства с заявкой о финансировании, однако пока проекты даже не рассмотрены.
— По грубым подсчетам, 1 км больше миллиона рублей стоит, это не только для сельсовета проблема, даже в районной администрации этот вопрос прорабатывали, — отметил глава Сахаевского сельсовета Ришат Хуснутдинов

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Жители поселка Лебяжий под Уфой жалуются на воду с черным осадком из кранов
Потребитель
Жители поселка Лебяжий под Уфой жалуются на воду с черным осадком из кранов
Жители Аургазинского района испытывают острую нехватку пресной воды
Общество
Жители Аургазинского района испытывают острую нехватку пресной воды
Жители Кушнаренковского района пожаловались на отсутствие центрального водоснабжения
ЖКХ
Жители Кушнаренковского района пожаловались на отсутствие центрального водоснабжения
В Кармаскалинском районе срочно требуется ремонт моста
Происшествия
В Кармаскалинском районе срочно требуется ремонт моста
В Чишминском районе жители вынуждены растапливать лед из-за отсутствия воды
Происшествия
В Чишминском районе жители вынуждены растапливать лед из-за отсутствия воды
Жители Баймакского района пожаловались в прокуратуру на некачественную питьевую воду
Происшествия
Жители Баймакского района пожаловались в прокуратуру на некачественную питьевую воду
В селе Старосубхангулово Туймазинского района провели водопровод
Общество
В селе Старосубхангулово Туймазинского района провели водопровод
Сельчане Бирского района получили новый водопровод
Общество
Сельчане Бирского района получили новый водопровод
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: