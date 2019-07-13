Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе открылся крупнейший в Приволжском федеральном округе центр кинологической службы

В Уфе открылся крупнейший в Приволжском федеральном округе центр кинологической службы

Добавлено: 13.07.19
Просмотров: 69
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе открылся крупнейший в Приволжском федеральном округе центр кинологической службы

На базе проходят тренировки четвероногих и подготовка специалистов. Новый комплекс посетил Радий Хабиров. Исполняющему обязанности главы республики провели экскурсию и продемонстрировали работу кинологов и служебных собак, сообщает сайт Newsbash.ru.

В центр также будут приезжать сотрудники территориальных кинологических подразделений. Для этого были построены общежития. Строительство комплекса длилось 8 лет за счет федеральных и республиканских средств. С начала года благодаря служебным собакам было раскрыто около 1000 преступлений.

В Советском районе города Уфы неизвестные избили полицейского и завладели его табельным оружием

Читайте также:

В Советском районе города Уфы неизвестные избили полицейского и завладели его табельным оружием
Новый комплекс, считают сотрудники, позволит еще лучше подготовить четвероногих. У собак, как и у сотрудников, тоже есть пенсионный возраст. В среднем животные служат до 8 лет.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Учалинском районе строится новый элеватор
Экономика
В Учалинском районе строится новый элеватор
Каждые 2 месяца Радий Хабиров будет проводить совещания с надзорными ведомствами
Экономика
Каждые 2 месяца Радий Хабиров будет проводить совещания с надзорными ведомствами
Радий Хабиров назвал тарифы на вывоз мусора самыми низкими в ПФО
Экономика
Радий Хабиров назвал тарифы на вывоз мусора самыми низкими в ПФО
В Шаранском районе строится физкультурный комплекс
Спорт
В Шаранском районе строится физкультурный комплекс
В Уфе на базе санатория появится реабилитационный центр для детей
Общество
В Уфе на базе санатория появится реабилитационный центр для детей
Радий Хабиров отчитал членов Правительства за отклонение заявок на выделение федеральных средств
Политика
Радий Хабиров отчитал членов Правительства за отклонение заявок на выделение федеральных средств
В Уфе открылся центр художественной гимнастики
Спорт
В Уфе открылся центр художественной гимнастики
В Уфе к 2016 году появится новый ледовый комплекс
Спорт
В Уфе к 2016 году появится новый ледовый комплекс
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: