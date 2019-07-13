В Уфе открылся крупнейший в Приволжском федеральном округе центр кинологической службы
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На базе проходят тренировки четвероногих и подготовка специалистов. Новый комплекс посетил Радий Хабиров. Исполняющему обязанности главы республики провели экскурсию и продемонстрировали работу кинологов и служебных собак, сообщает сайт Newsbash.ru.
В центр также будут приезжать сотрудники территориальных кинологических подразделений. Для этого были построены общежития. Строительство комплекса длилось 8 лет за счет федеральных и республиканских средств. С начала года благодаря служебным собакам было раскрыто около 1000 преступлений.
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