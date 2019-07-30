В Уфе прошла 68-я по счету выставка охотничьих собак

В Уфе прошла республиканская выставка охотничьих пород собак. Она стала 68-й по счету. Лайки, русские гончие, дратхаары, сеттеры и таксы. Всего более 100 четвероногих участников со всех концов республики. На рингах судьи проверяли соответствие стандартам породы. Окрас, прикус, форма глаз и прямота лап – от этого зависит успех на охоте, сообщает сайт Newsbash.ru.





Виталий Горохов, участник выставки:



«Смотря что охотнику надо: кто мелочевкой занимается, кто крупнокопытным зверем занимается. На все они идут. Лайки универсальны – на что пустишь, на то и идут. Для лаек нужен вольер, нецепные должны быть на вольере».

«У нас в республике 68 тысяч зарегистрированных охотников. Из них собак содержат процентов 5-10 – это высокий процент. Охотники увлечены развитием определённой породы собак, увлечены совершенствованием их качеств охотничьих».

Лучшие из лучших четвероногих охотников получили родословные. Подарки ждали и хозяев собак. 15 лицензий на добычу кабана вручили призерам выставки. Несмотря на развитие технологий, собаки продолжают оставаться главными спутниками охотника.

Владимир Чурилкин, председатель Ассоциации охотников и рыболовов Республики Башкортостан:



«У нас в этом году в 12 районах прошли эти выставки. А сегодня сюда собрались со всей республики. Очень широкое применение собаководства и норных, и гончих, и лаек».

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Автор: Эмиль Бассареев