Каждые 2 месяца Радий Хабиров будет проводить совещания с надзорными ведомствами

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров пообещал каждые два месяца проводить совещания с участием руководителей региональных подразделений федеральных контрольно-надзорных ведомств, сообщает сайт Newsbash.ru.

– Для бизнеса это будет реальная возможность обсудить типовые проблемы, - уверен Радий Фаритович. - Контрольно-надзорные органы существуют, чтобы защитить людей от безответственных предпринимателей. Но защита людей не должна превращаться в подавление бизнеса.

На заседании будут разбирать сложившиеся тенденции и отдельные кейсы, касающиеся надзора за бизнесом. Об этом г-н Хабиров заявил на встрече с предпринимательским сообществом республики, состоявшейся в субботу.



Встреча состоялась в уфимском бизнес-центре «Книжка», где сегодня открылся филиал центра «Мой бизнес» на базе МФЦ. Здесь предприниматели смогут получить более 150 государственных и муниципальных услуг, а также воспользоваться мерами поддержки по принципу «одного окна». Здесь же расположился коворкинг-центр «Фабрика будущего». Его задача – объединить людей с разными знаниями и профессиональными навыками для обмена опытом и идеями, экономя их время и деньги на аренду помещения. Он включает в себя центр молодежного инновационного творчества, бизнес-акселератор, бизнес-инкубатор, технопорт, центры народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, социального предпринимательства, инжиниринга, университетскую «точку кипения».