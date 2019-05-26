Каждые 2 месяца Радий Хабиров будет проводить совещания с надзорными ведомствами
Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров пообещал каждые два месяца проводить совещания с участием руководителей региональных подразделений федеральных контрольно-надзорных ведомств, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Встреча состоялась в уфимском бизнес-центре «Книжка», где сегодня открылся филиал центра «Мой бизнес» на базе МФЦ. Здесь предприниматели смогут получить более 150 государственных и муниципальных услуг, а также воспользоваться мерами поддержки по принципу «одного окна». Здесь же расположился коворкинг-центр «Фабрика будущего». Его задача – объединить людей с разными знаниями и профессиональными навыками для обмена опытом и идеями, экономя их время и деньги на аренду помещения. Он включает в себя центр молодежного инновационного творчества, бизнес-акселератор, бизнес-инкубатор, технопорт, центры народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, социального предпринимательства, инжиниринга, университетскую «точку кипения».