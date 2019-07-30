В Иглинском районе прошел «Парад невест»
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Забег на шпильках и в свадебном платье. В Иглинском районе прошел «Парад невест». В фестивале красоты и женственности приняли участие 15 девушек из шести сел и деревень, сообщает сайт Newsbash.ru.
Конкурсантки состязались в искусстве дефиле, демонстрировали кулинарные способности и оказывали первую медицинскую помощь. Также надо было проявить свои творческие способности, например, вокальные или танцевальные.
Обладателем гран-при стала Диля Тапакова, которая связала свадебное платье. Второе место заняла Гульшат Ибатова, приехавшая на дефиле верхом на лошади в национальном костюме.
Автор: Анас Валиулин
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