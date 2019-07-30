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В Иглинском районе прошел «Парад невест»

Добавлено: 30.07.19
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Рубрика: Общество
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе прошел «Парад невест»

Забег на шпильках и в свадебном платье. В Иглинском районе прошел «Парад невест». В фестивале красоты и женственности приняли участие 15 девушек из шести сел и деревень, сообщает сайт Newsbash.ru.

Конкурсантки состязались в искусстве дефиле, демонстрировали кулинарные способности и оказывали первую медицинскую помощь. Также надо было проявить свои творческие способности, например, вокальные или танцевальные.

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Финальным испытанием стал зрелищный забег невест, а закончилось все традиционным бросанием букетов. Участницы конкурса замужем со стажем. У некоторых опыт семейной жизни перевалил за второй десяток. Конкурсантки с удовольствием бросили повседневную рутину, достали свои свадебные платья и окунулись в творческую атмосферу «Парада невест». Победили самые креативные девушки.

Обладателем гран-при стала Диля Тапакова, которая связала свадебное платье. Второе место заняла Гульшат Ибатова, приехавшая на дефиле верхом на лошади в национальном костюме.


Автор: Анас ВалиулинВступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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