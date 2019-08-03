Соседка затопила роскошную квартиру известного художника Никаса Сафронова

Квартира российского художника Никаса Сафронова была затоплена. Пострадали уникальные произведения искусства. При этом соседка, которая устроила потоп, ушла спать. О происшествии рассказал помощник художника, Иван, сообщает сайт Newsbash.ru.





«В квартире находилось больше 200 картин. Большая часть из них пострадала. Соседка сказала, что знала о потопе. Она сообщила обо всем в аварийные службы, а потом почувствовала себя плохо и легла спать», — заявил Иван.

«Пострадал эксклюзивный тираж книг Валентина Гафта, который написал стихи на картины Никаса. Писатель сейчас находится в больнице, но через прессу эта информация может до него дойти», — рассказал помощник художника.

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Он уточнил, что испорченные картины немедленно передали реставраторам.Он также отметил, что у Сафронова пока нет планов обращаться в полицию или в суд.Ранее СМИ сообщали, что квартира Сафронова стоимостью в 70 млн долларов была признана одной из самых роскошных в городе. В квартире художника 15 комнат, расположена она в центре Москвы, а из окон открывается панорамный вид на Кремль.