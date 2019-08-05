Житель Уфы Ильдар Мустафин стал лучшим пожарным в России
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Главное управление МЧС провело федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства, который прошел в Астраханской области, сообщает сайт Newsbash.ru.
Участники из 15 регионов сдавали нормативы по физической подготовке, экзамены на знание гражданской обороны, тактической, медицинской и психологической подготовке, а также охране труда и аварийно-спасательным работам. Конкурсанты состязались в умениях по пожарно-строевой подготовке.По результатам соревнований в главной номинации – «Лучший пожарный» – победителем стал Пожарной части № 6 Демского района Уфы Ильдар Мустафин.
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