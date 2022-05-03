Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »

Ильдар Абдразаков стал победителем шоу «Маска» на НТВ

Ильдар Абдразаков стал победителем шоу «Маска» на НТВ

20:51, 03 май 2022

Оперный певец из Уфы Ильдар Абдразаков стал победителем шоу «Маска» на НТВ. В частности, в финале шоу Филипп Киркоров высоко оценил способности Абдразакова, назвав его «лучшим баритоном планеты».

Филипп Киркоров назвал «баритоном планеты» голос оперного певца Ильдара Абдразаков. Так, накануне стало известно, что уроженец Уфы стал победителем шоу «Маска» на НТВ — исполнитель скрывался в костюме дракона.

В частности, Киркоров, который выступал в качестве судьи на шоу, заявил, что Ильдар Абразаков — «король оперной сцены», а также «лучший исполнитель всех оперных арий» и «лучший баритон планеты».


Отметим, что Ильдар Абдразаков является двухкратным обладателем премии «Грэмми», а также одним из самых востребованных отечественных исполнителей на мировой сцене.

Читайте также:

Ильдар Абдразаков снялся в фильме Данилы Козловского о вампирах
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Читайте также

У оперного певца Ильдара Абдразакова родился сын
Культура в Башкирии
У оперного певца Ильдара Абдразакова родился сын
Брюс Уилллис посетил выступление оперного певца из Башкирии Ильдара Абдразакова
Это интересно
Брюс Уилллис посетил выступление оперного певца из Башкирии Ильдара Абдразакова
Французы заподозрили у Ильдара Абдразакова коронавирус
Культура в Башкирии
Французы заподозрили у Ильдара Абдразакова коронавирус
Ильдар Абдразаков снялся в фильме Данилы Козловского о вампирах
Культура в Башкирии
Ильдар Абдразаков снялся в фильме Данилы Козловского о вампирах


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: