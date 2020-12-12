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Ильдар Абдразаков снялся в фильме Данилы Козловского о вампирах

Ильдар Абдразаков снялся в фильме Данилы Козловского о вампирах

| 12 дек 2020 | 18:33

Знаменитый уроженец Башкирии Ильдар Абдразаков снялся в фильме актера Данилы Козловского. Об этом оперный певец сообщил накануне, 11 декабря, на личной странице в соцсетях.



— Дорогие мои, никаких секретов раскрывать не буду, но уже скоро в кинотеатрах и на экране фильм Данилы Козловского «Карамора». Дорогой Данила, спасибо тебе огромнейшее за возможность перевоплотиться в киноактера и вспомнить, как в свое время мой отец снимал фильмы, — поделился эмоциями Абдразаков в соцсети.

Изначально фильм «Карамора» планировали запустить в 2017-м году на канале ТВ-3, а сама картина планировалась как телесериал, режиссером которой был Илья Найшуллер. Но осенью 2019 года стало известно, что телесериал решено сделать полнометражным фильмом, а пост режиссера возглавил сам актер главной роли Данила Козловский.

По задумке авторов, фильм будет представлять смесь фэнтези и мистики про тайно охраняемое общество вампиров в период, когда Россия стояла на грани революции. Сюжет картины частично основан на литературных произведениях русских авторов Серебряного века.

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Источник: ufa1.ru

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