В Ишимбае эксперты ОНФ призвали власти привести в порядок детские площадки

Ишимбай, сообщает сайт Newsbash.ru. Эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан провели мониторинг состояния детских площадок в городесообщает сайт





В ходе рейдов они выявили объекты, которые не отвечают критериям безопасности. Перечень проблемных адресов с рекомендацией принять меры по организации игровых зон, соответствующих современным требованиям, общественники направили в администрацию города.

«Вместо полноценной игровой площадки стоят две непрезентабельные конструкции. Сложно представить, что здесь могут играть дети. На такую площадку их категорически нельзя подпускать. Торчащие железные фрагменты и содержимое песочницы представляют для ребят большую опасность», - отметил эксперт ОНФ в Республике Башкортостан Роман Насыров.





Во дворе дома по улице Бульварной, 25 другая проблема - там стоит комплекс, состоящий из прогнивших досок. Аналогичная площадка была обнаружена на улице Машиностроителей, 138. После обращения активистов Народного фронта ее демонтировали, а новая пока так и не появилась. Во дворе дома по улице Революционной, 23а установлены железные качели, покрытые ржавчиной. Не соответствующие нормативам площадки также выявлены на улицах Революционной, 8а и Зеленой, 6.

«Проехав по ишимбайским дворам, у нас сложилось впечатление, что организация детских игровых зон выпала из поля зрения чиновников. Совершенно непонятно, где должны играть местные ребятишки. Мы повторно обратились в городскую администрацию с просьбой провести мониторинг детских площадок в Ишимбае и привести все детские игровые площадки в порядок», - подчеркнул Насыров.

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В частности, по адресу улица Гагарина, 88 представители ОНФ обнаружили ржавую железную песочницу, заполненную грязным песком, вокруг которой вбиты металлические штыри.