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В Ишимбае эксперты ОНФ призвали власти привести в порядок детские площадки

Добавлено: 07.08.19
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Рубрика: Общество
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбае эксперты ОНФ призвали власти привести в порядок детские площадки

Эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан провели мониторинг состояния детских площадок в городе Ишимбайсообщает сайт Newsbash.ru.

В ходе рейдов они выявили объекты, которые не отвечают критериям безопасности. Перечень проблемных адресов с рекомендацией принять меры по организации игровых зон, соответствующих современным требованиям, общественники направили в администрацию города.

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В частности, по адресу улица Гагарина, 88 представители ОНФ обнаружили ржавую железную песочницу, заполненную грязным песком, вокруг которой вбиты металлические штыри.
«Вместо полноценной игровой площадки стоят две непрезентабельные конструкции. Сложно представить, что здесь могут играть дети. На такую площадку их категорически нельзя подпускать. Торчащие железные фрагменты и содержимое песочницы представляют для ребят большую опасность», - отметил эксперт ОНФ в Республике Башкортостан Роман Насыров.
Во дворе дома по улице Бульварной, 25 другая проблема - там стоит комплекс, состоящий из прогнивших досок. Аналогичная площадка была обнаружена на улице Машиностроителей, 138. После обращения активистов Народного фронта ее демонтировали, а новая пока так и не появилась.

Во дворе дома по улице Революционной, 23а установлены железные качели, покрытые ржавчиной. Не соответствующие нормативам площадки также выявлены на улицах Революционной, 8а и Зеленой, 6.

«Проехав по ишимбайским дворам, у нас сложилось впечатление, что организация детских игровых зон выпала из поля зрения чиновников. Совершенно непонятно, где должны играть местные ребятишки. Мы повторно обратились в городскую администрацию с просьбой провести мониторинг детских площадок в Ишимбае и привести все детские игровые площадки в порядок», - подчеркнул Насыров.

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