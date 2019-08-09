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В Уфе у бабушки питавшейся одуванчиками внучка вновь отобрала пенсию

Добавлено: 09.08.19
Просмотров: 55
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе у бабушки питавшейся одуванчиками внучка вновь отобрала пенсию

Об этом сообщили волонтеры, которые уже месяц помогают пожилой женщине и ее глухонемому сыну. 

По словам активистов, пока их не было рядом с бабой Тоней, внучка Анастасия Вентлант забрала и пенсию бабушки и выплаты по инвалидности ее сына Андрея, сообщает сайт Newsbash.ru. Волонтеры вместе с полицейскими отправились к дому девушки, чтобы выяснить на каких основаниях она забрала все средства у своих родственников. Ведь опекунство над ними Анастасия не оформляла.  

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Напомним, история бабы Тони и ее сына Андрея из Максимовки стала известной в начале июля. Проезжающие мимо их дома уфимцы заметили бабушку, которая ела во дворе одуванчики и плакала. Выяснилось, что семья еле сводит концы с концами, у них не было ни денег, ни продуктов. Все средства забирала внучка, которая это всячески отрицала. 
 
Горожане подхватили историю в соцсетях и стали помогать. Над бабой Тоней и Андреем взяли шефство волонтеры. Они постепенно ремонтируют дом, следят за тем, чтобы подопечные были одеты и сыты. Сейчас объявили сбор средств, чтобы провести в доме канализацию. Теперь прибавилась еще одна забота - через органы опеки сделать так, чтобы положенные пенсии семья получала на руки и могла распоряжаться своими деньгами.

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