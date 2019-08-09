В Уфе у бабушки питавшейся одуванчиками внучка вновь отобрала пенсию
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Об этом сообщили волонтеры, которые уже месяц помогают пожилой женщине и ее глухонемому сыну.
По словам активистов, пока их не было рядом с бабой Тоней, внучка Анастасия Вентлант забрала и пенсию бабушки и выплаты по инвалидности ее сына Андрея, сообщает сайт Newsbash.ru. Волонтеры вместе с полицейскими отправились к дому девушки, чтобы выяснить на каких основаниях она забрала все средства у своих родственников. Ведь опекунство над ними Анастасия не оформляла.
Горожане подхватили историю в соцсетях и стали помогать. Над бабой Тоней и Андреем взяли шефство волонтеры. Они постепенно ремонтируют дом, следят за тем, чтобы подопечные были одеты и сыты. Сейчас объявили сбор средств, чтобы провести в доме канализацию. Теперь прибавилась еще одна забота - через органы опеки сделать так, чтобы положенные пенсии семья получала на руки и могла распоряжаться своими деньгами.
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