В Уфе у бабушки питавшейся одуванчиками внучка вновь отобрала пенсию

Об этом сообщили волонтеры, которые уже месяц помогают пожилой женщине и ее глухонемому сыну.





По словам активистов, пока их не было рядом с бабой Тоней, внучка Анастасия Вентлант забрала и пенсию бабушки и выплаты по инвалидности ее сына Андрея, сообщает сайт Newsbash.ru. Волонтеры вместе с полицейскими отправились к дому девушки, чтобы выяснить на каких основаниях она забрала все средства у своих родственников. Ведь опекунство над ними Анастасия не оформляла.

Напомним, история бабы Тони и ее сына Андрея из Максимовки стала известной в начале июля. Проезжающие мимо их дома уфимцы заметили бабушку, которая ела во дворе одуванчики и плакала. Выяснилось, что семья еле сводит концы с концами, у них не было ни денег, ни продуктов. Все средства забирала внучка, которая это всячески отрицала.Горожане подхватили историю в соцсетях и стали помогать. Над бабой Тоней и Андреем взяли шефство волонтеры. Они постепенно ремонтируют дом, следят за тем, чтобы подопечные были одеты и сыты. Сейчас объявили сбор средств, чтобы провести в доме канализацию. Теперь прибавилась еще одна забота - через органы опеки сделать так, чтобы положенные пенсии семья получала на руки и могла распоряжаться своими деньгами.