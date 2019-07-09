В поселке Максимовка ветеран Великой Отечественной войны умирает от голода

Жительница Башкирии Виктория К. поделилась в соцсетях историей 84-летней пенсионерки из уфимского поселка Максимовка. По словам девушки, ее семья случайно увидела вблизи обветшавшего дома по улице Мезенская, 64 пожилую женщину, которая сидела на земле и плакала. Во время разговора бабушка сказала, что долгое время голодает, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Бабушка живёт с сыном-инвалидом, которого зовут Андрей. Она является ветераном ВОВ, и сидит на улице, ест одуванчики и плачет от того, что нет еды. Непутевая внучка не всегда приносит пенсию, денег нет даже на хлеб. Мы оставили еду и немного денег, но понимаем, что уже завтра припасы закончатся», - написала Виктория.

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Девушка обратилась к жителям Башкирии с просьбой помочь пенсионерке едой или одеждой. Она предложила сделать это лично и не использовать денежные переводы, чтобы средства не достались мошенникам.