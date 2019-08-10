В Уфе прошёл Чемпионат МВД России

Соревнования длились три дня. Меткость и скорость играли ключевую роль. За звание лучшего боролись 350 спортсменов из 70 регионов страны. Участники преодолевали «брусья», «стену», «пеньки», «ров», «лабиринт», сообщает сайт Newsbash.ru.





Самый сложный этап — скоростная стрельба из табельного оружия по пяти дисковым мишеням и спринтерский бег к старту. Всероссийский чемпионат завершился торжественным парадом.

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В личном зачете победу одержал наш земляк Эмиль Гияи, на втором месте Азат Каюмов из Татарстана, на третьем – представитель Краснодарского края. В командном зачете также отличились сотрудники органов внутренних дел МВД по Башкортостану.