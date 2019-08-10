В Уфе прошёл Чемпионат МВД России
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Соревнования длились три дня. Меткость и скорость играли ключевую роль. За звание лучшего боролись 350 спортсменов из 70 регионов страны. Участники преодолевали «брусья», «стену», «пеньки», «ров», «лабиринт», сообщает сайт Newsbash.ru.
Самый сложный этап — скоростная стрельба из табельного оружия по пяти дисковым мишеням и спринтерский бег к старту. Всероссийский чемпионат завершился торжественным парадом.
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