В Башкирии прошел турнир по спортивной стрельбе из пистолета Макарова

Состязания проходили в два этапа. Участники выступили как в личном, так и в командном зачете. Правоохранителям было необходимо не просто показать свои знания и умения при стрельбе из табельного оружия - пистолета Макарова. Жюри засчитывало победу по очкам, которые присваивались при попадании в мишень.





В гости к участникам приехали и те, кто каждый день делится своим опытом с желающими совершенствовать навыки в стрельбе. Краткий экскурс провел ведущий инструктор Федерации практической стрельбы Евгений Мельников. Пока велся подсчет набранных баллов, гуру стрельбы поделился секретами владения оружием и продемонстрировал несколько приемов.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Стоит отметить, что турнир проходил в канун годовщины создания отряда милиции специального назначения – СОБРа.По итогам соревнований, в личном зачете сильнейшим стал старший лейтенант полиции Эмиль Гияи, сотрудник отряда специального назначения «Гром» УНК МВД по РБ.Среди участников старшего поколения лучший результат показал заместитель начальника Управления по работе с личным составом МВД республики полковник внутренней службы Аскат Гарифуллин.Лучшей командой стал коллектив сотрудников отряда спецназначения «Гром», второе место заняла сборная сотрудники МВД Башкортостана, 3 место присуждено команде Росгвардии.