В Башкирии прошел турнир по спортивной стрельбе из пистолета Макарова
Комментарии (0)
Загрузка...
Состязания проходили в два этапа. Участники выступили как в личном, так и в командном зачете. Правоохранителям было необходимо не просто показать свои знания и умения при стрельбе из табельного оружия - пистолета Макарова. Жюри засчитывало победу по очкам, которые присваивались при попадании в мишень.
В гости к участникам приехали и те, кто каждый день делится своим опытом с желающими совершенствовать навыки в стрельбе. Краткий экскурс провел ведущий инструктор Федерации практической стрельбы Евгений Мельников. Пока велся подсчет набранных баллов, гуру стрельбы поделился секретами владения оружием и продемонстрировал несколько приемов.
По итогам соревнований, в личном зачете сильнейшим стал старший лейтенант полиции Эмиль Гияи, сотрудник отряда специального назначения «Гром» УНК МВД по РБ.
Среди участников старшего поколения лучший результат показал заместитель начальника Управления по работе с личным составом МВД республики полковник внутренней службы Аскат Гарифуллин.
Лучшей командой стал коллектив сотрудников отряда спецназначения «Гром», второе место заняла сборная сотрудники МВД Башкортостана, 3 место присуждено команде Росгвардии.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
Загрузка...
Читайте также
Общество
В Уфе прошёл Чемпионат МВД России
Человек и закон
В Башкирии выбрали лучшего следователя полиции
Общество
В Уфе завершился чемпионат МВД по Республике Башкортостан по служебному двоеборью
Спорт
В Бурзянском районе прошел турнир по стрельбе из традиционного лука
Общество
В Илишевском районе прошли соревнования по самбо среди сотрудников МВД
Спорт
В Стерлитамаке бойцы спецназа соревновались в снайперской стрельбе
Спорт
В Сибае прошел первый этап соревнований по стрельбе среди полицейских
Общество
Уфа примет первый этап Кубка РБ по мотокроссу