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В Башкирии прошел турнир по спортивной стрельбе из пистолета Макарова

Добавлено: 06.11.19
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Рубрика: Спорт
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В Башкирии прошел турнир по спортивной стрельбе из пистолета Макарова

Состязания проходили в два этапа. Участники выступили как в личном, так и в командном зачете. Правоохранителям было необходимо не просто показать свои знания и умения при стрельбе из табельного оружия - пистолета Макарова. Жюри засчитывало победу по очкам, которые присваивались при попадании в мишень.


В гости к участникам приехали и те, кто каждый день делится своим опытом с желающими совершенствовать навыки в стрельбе. Краткий экскурс провел ведущий инструктор Федерации практической стрельбы Евгений Мельников. Пока велся подсчет набранных баллов, гуру стрельбы поделился секретами владения оружием и продемонстрировал несколько приемов.

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Стоит отметить, что турнир проходил в канун годовщины создания отряда милиции специального назначения – СОБРа.

По итогам соревнований, в личном зачете сильнейшим стал старший лейтенант полиции Эмиль Гияи, сотрудник отряда специального назначения «Гром» УНК МВД по РБ.

Среди участников старшего поколения лучший результат показал заместитель начальника Управления по работе с личным составом МВД республики полковник внутренней службы Аскат Гарифуллин.

Лучшей командой стал коллектив сотрудников отряда спецназначения «Гром», второе место заняла сборная сотрудники МВД Башкортостана, 3 место присуждено команде Росгвардии.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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