В Туймазинском районе прошли соревнования по стрельбе из традиционного башкирского лука

В память о герое туймазинской земли Гани Галимове состоялись мастер-класс и турнир по стрельбе из традиционного башкирского лука. Его провела общественная организация «Без башкортлар». Мероприятие прошло под эгидой Всемирного курултая башкир при поддержке администрации Туймазинского района РБ. Материально-техническую и инструкторскую поддержку турниру оказала казачья охрана «Ягуар» из г. Нефтекамска.





Об исторических корнях жителей Туймазинского района, северо-западных башкирах рассказал участникам турнира член исполкома Всемирного курултая башкир, активист движения «Без башкортлар» Радик Бахтиев.





Активист движения «Без башкортлар» подчеркнул важность любви и уважения к своим корням — ведь именно осознание своих истоков придает силы. Нынешний турнир среди учащихся школ является также и элементом возрождения своего исторического самосознания, поэтому команды лучников были созданы по названиям родов северо-западных башкир: Кыргыҙ, Канглы, Елан, Кубау и Айле.О смысле и значении башкирского лука рассказал ребятам руководитель Центра социокультурного моделирования Института стратегических исследований АН РБ кандидат исторических наук Юлдаш Юсупов.

Соревнования предварил обязательный мастер-класс и инструктаж по технике обращения с репликой холодного оружия — боевого башкирского лука. Навыки стрельбы из традиционного башкирского лука ребятам преподала инструктор движения «Мәргән уҡсы» Эльвира Рашитова. Она отметила демократичность этого вида оружия. Не требующий приложения чрезмерной силы, нетребовательный к физическим данным, именно лук был «великим уравнителем» вплоть до 19 века. Сейчас же это хобби помогает развить такие качества, как целеустремленность и навыки концентрации: концентрируясь на цели и постепенно усложняя технику стрельбы, отбрасываются ненужные мысли, сознание концентрируется только лишь на мишени.





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