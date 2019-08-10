В Уфе состоялась церемония прощания с матерью музыканта Юрия Шевчука

Сегодня, 10 августа, состоялась церемония прощания с мамой легендарного музыканта и лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, сообщает сайт Newsbash.ru.





Фания Гареева-Шевчук скончалась на 95 году жизни. Церемония прощания прошла в Спасском храме, который расположен на улице Октябрьской революции. Проводить в последний путь Фанию Аркамовну пришел близкий круг родных и друзей.

— Я считаю, что ее роль в становлении Юрия как музыканта, как поэта ключевая. Отец Юлиан не очень одобрял увлечение Юрия музыкой и рок-н-роллом. Это тогда было запрещено. А мама всегда была на стороне самого известного рок-н-ролльщика России, тогда Советского Союза. Он всегда с большим уважением относился к матери. Всегда к ней непременно заезжал, она в его жизни была всем, — поделился художник Наиль Махмутов.

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Большую часть жизни женщина посвятила работе, преподавая в Башкирском государственном педагогическом университете на художественно графическом факультете. В декабре 2018 года вышла книга «Любимые художники Башкирии», где одна из глав была посвящена Фание Аркамовной. Она была очень близка с Юрием Шевчуком. Он часто навещал мать.