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В Башкирии семьи, в которых восемь и более детей могут получить единовременную помощь от республики

Добавлено: 10.08.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии семьи, в которых восемь и более детей могут получить единовременную помощь от республики

По данным государственного портала «Башинформ», ранее многодетными считались семьи, в которых было от десяти (в 2001 году) и девяти (с 2008 года). Таким семья полагался микроавтобус от руководства республики. Позже автомобиль по многочисленным просьбам заменили на единовременную выплату.

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Сейчас многодетными в Башкирии считают семьи, в которых восемь и более детей. Они могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей. По данным на сегодняшний день, помощь уже получили 48 семей.

Объяснить, как можно получить выплату, смогут по телефону министерства семьи, труда и социальной защиты Башкирии - +7 (347) 280-88-07.

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