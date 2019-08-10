В Башкирии семьи, в которых восемь и более детей могут получить единовременную помощь от республики
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По данным государственного портала «Башинформ», ранее многодетными считались семьи, в которых было от десяти (в 2001 году) и девяти (с 2008 года). Таким семья полагался микроавтобус от руководства республики. Позже автомобиль по многочисленным просьбам заменили на единовременную выплату.
Объяснить, как можно получить выплату, смогут по телефону министерства семьи, труда и социальной защиты Башкирии - +7 (347) 280-88-07.
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