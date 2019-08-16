"Ущерб незначительный, виноват дождь": "Полиэф" о подробностях загрязнения реки Изяк
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Сегодня, 15 августа, в АО «Полиэф» рассказали о причинах выброса отравляющих веществ в реку Изяк, сообщает сайт Newsbash.ru.
Дмитрий Конов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг», в который входит компания, поделился этой информацией в ходе своего визита на производство. Об этом сообщает информационный портал «РБК-Уфа».
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— Причиной стало определенное сочетание факторов, которые в обычном технологическом процессе не должны были и не могли случиться, — сказал Конов. — У нас шли пусконаладочные работы, была очень жесткая ситуация с дождями — в итоге по разным видам систем водоотвода произошло смешение, которое и привело к негативному результату.По его мнению, ущерб «был незначительный», однако компания обещает компенсировать все расходы на восстановительные работы, объем которых определят правоохранительные органы.
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