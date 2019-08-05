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За Изяк ответят: Радий Хабиров потребовал от "Полиэфа" возместить убыток за загрязнение реки

Добавлено: 05.08.19
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Рубрика: Политика
Теги: Благовещенский район
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За Изяк ответят: Радий Хабиров потребовал от "Полиэфа" возместить убыток за загрязнение реки

На сегодняшнем оперативном совещании в Правительстве республики обсудили вопрос загрязнения реки Изяк Благовещенского района. Первый заместитель руководителя республики Ринат Баширов заявил, что причиной экологического бедствия стали выбросы в реку отходов производства завода «Полиэф», сообщает сайт Newsbash.ru.


«Специалистами государственного аналитического контроля были взяты пробы воды Большой Изяк, реки Казнышла и Изяк. Результаты показали, что при норме содержания кислорода 6 единиц, в реке Большой Изяк этот показатель составил 1,5 единицы, в реке Казнышла - 3, в реке Изяк - 7,5. Источник загрязнения был обнаружен 29 июля. Фактически было обнаружено начало реки Казнышла - это соединение трех оврагов в лесном массиве. В одном из оврагов было обнаружено наличие двух канализационных колодцев, оборудованных железобетонными кольцами. Внутри кольца наблюдался сток воды из двух труб, а далее данный сток направлялся в овраг, из которого берет начало река Казнышла. Канализационные колодцы располагались в 50 метрах от огражденной территории «Полиэф», - отчитался он.
Пробы воды из реки Изяк в Башкирии подтвердили причастность "Полиэфа" к загрязнению водоема

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Также Ринат Баширов передал, что источник загрязнения ликвидирован, и предприятие «Полиэф» соорудило временную дамбу для исключения смыва дождевой водой остатков загрязняющих веществ. Сооружение, как и состояние воды, находится под постоянным контролем, заверил он. На данный момент значение уровня кислорода в водоемах нормализовано. 

Ситуацию прокомментировал Радий Хабиров, подчеркнув, что руководство компании «Полиэф» будет привлечено к ответственности. 
«Никакой угрозы водозабору, воде и здоровью наших жителей не существует. Обязательно нужно довести работу по пониманию и оценке ущерба. Насколько я понимаю, руководство компании “Полиэф” вполне внятно отвечает и с нами взаимодействует, слышит нас, поэтому в рамках законных процедур нанесенный ущерб они должны восстановить», сказал он. 
Ранее представители предприятия прокомментировали ситуацию с загрязненной водой. 
«Все возможные каналы попадания стоков в водоем в настоящий момент изолированы, попадание стоков в реку через них исключено. Проводится постоянный мониторинг качества воды в реке, в ближайшие дни будут получены результаты независимой экспертизы. Предприятие разрабатывает план рекультивационных мероприятий», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вода в реке Изяк приобрела болотно-зеленый оттенок, от нее исходит химический запах, а рыба в акватории погибла.

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