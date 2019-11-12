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«ПОЛИЭФ» заплатит штраф 9 млн рублей за отравление рыбы на реке Изяк

Добавлено: 12.11.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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«ПОЛИЭФ» заплатит штраф 9 млн рублей за отравление рыбы на реке Изяк

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура проверила деятельность АО «ПОЛИЭФ» по факту гибели рыбы в реке Изяк в июле этого года.


По данным пресс-службы прокуратуры РБ, предприятие допустило разлив ливневых и сточных вод, в результате чего произошло загрязнение реки и прилагающего к предприятию лесного участка химическими веществами.

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Общая сумма причиненного ущерба природе составила более 9 млн. рублей.

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности по статье «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» и «нарушение правил водопользования». Кроме того, контролирующие органы в отношении общества составили протоколы об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов, наложенных на предприятие, превысила 1,3 млн рублей.
«Прокуратура внесла в адрес руководителя предприятия представление об устранении выявленных нарушений. Сейчас разработан план рекультивации загрязненного лесного участка, к дисциплинарной ответственности привлечено 12 должностных лиц», — сообщили в надзорном ведомстве и добавили, что ситуация находится на контроле прокуратуры РБ.
Как сообщалось ранее, на заводе «Полиэф» рассказали, почему сточные воды попали в реку Изяк.
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Источник: www.bashinform.ru
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