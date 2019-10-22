Следком Башкирии установил причины аварии на заводе "Полиэф" в Благовещенском районе

9 октября 2019 года на предприятии АО «ПОЛИЭФ» в г. Благовещенске произошло разрушение стены одного из резервуаров для хранения промышленных сточных вод, в результате часть стоков попала на прилегающую к предприятию территорию.





По сообщению СКР по РБ, установлено следствием, несмотря на наличие дефектов, выявленных в ходе раннее проведенного технического осмотра разрушенного резервуара, сотрудниками АО «ПОЛИЭФ» не был обеспечен его необходимый ремонт и обслуживание, а его эксплуатация была продолжена, что повлекло частичное разрушение хранилища и разлив промышленных сточных вод на территории лесного массива Благовещенского и Уфимского лесничества, а также в реку Казмыша, впадающую в реку Изяк Благовещенского района, то есть загрязнение окружающей среды химическими веществами, тем самым причинив вред природным объектам на сумму около 44 млн рублей.

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Фото: пресс-служба АО "ПОЛИЭФ"

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ, следователи территориального следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата СК РФ по РБ совместно с полицейскими проводят неотложные следственные действия, с целью установления лиц ответственных за допущенные нарушения, проводятся необходимые экспертные исследования для точной оценки вреда, причиненного окружающей среде, допрашиваются работники и руководство предприятия, изымается и анализируется техническая и разрешительная документация предприятия, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного ущерба.