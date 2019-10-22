Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Следком Башкирии установил причины аварии на заводе "Полиэф" в Благовещенском районе

Следком Башкирии установил причины аварии на заводе "Полиэф" в Благовещенском районе

Добавлено: 22.10.19
Просмотров: 78
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Следком Башкирии установил причины аварии на заводе "Полиэф" в Благовещенском районе

9 октября 2019 года на предприятии АО «ПОЛИЭФ» в г. Благовещенске произошло разрушение стены одного из резервуаров для хранения промышленных сточных вод, в результате часть стоков попала на прилегающую к предприятию территорию.


По сообщению СКР по РБ, установлено следствием, несмотря на наличие дефектов, выявленных в ходе раннее проведенного технического осмотра разрушенного резервуара, сотрудниками АО «ПОЛИЭФ» не был обеспечен его необходимый ремонт и обслуживание, а его эксплуатация была продолжена, что повлекло частичное разрушение хранилища и разлив промышленных сточных вод на территории лесного массива Благовещенского и Уфимского лесничества, а также в реку Казмыша, впадающую в реку Изяк Благовещенского района, то есть загрязнение окружающей среды химическими веществами, тем самым причинив вред природным объектам на сумму около 44 млн рублей.

В Благовещенском районе соорудили котлованы для сбора грязной воды с завода «ПОЛИЭФ»

Читайте также:

В Благовещенском районе соорудили котлованы для сбора грязной воды с завода «ПОЛИЭФ»
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ, следователи территориального следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата СК РФ по РБ совместно с полицейскими проводят неотложные следственные действия, с целью установления лиц ответственных за допущенные нарушения, проводятся необходимые экспертные исследования для точной оценки вреда, причиненного окружающей среде, допрашиваются работники и руководство предприятия, изымается и анализируется техническая и разрешительная документация предприятия, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного ущерба.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: sterlegrad.ru
Фото: пресс-служба АО "ПОЛИЭФ"
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Благовещенском районе после аварии на заводе начали возводить дамбу на реке Изяк
Происшествия
В Благовещенском районе после аварии на заводе начали возводить дамбу на реке Изяк
Руководство "Полиэф" прокомментировало аварию в Благовещенске
Происшествия
Руководство "Полиэф" прокомментировало аварию в Благовещенске
В ликвидации ЧП в Благовещенске принимают участие коммунальные службы Уфы
Происшествия
В ликвидации ЧП в Благовещенске принимают участие коммунальные службы Уфы
Авария в Благовещенске на заводе "Полиэф": видео с места происшествия
Происшествия
Авария в Благовещенске на заводе "Полиэф": видео с места происшествия
В Благовещенске на заводе "Полиэф" на цистерну рухнула стена
Происшествия
В Благовещенске на заводе "Полиэф" на цистерну рухнула стена
В Благовещенском районе произошла утечка стоков АО «Полиэф»
Происшествия
В Благовещенском районе произошла утечка стоков АО «Полиэф»
За Изяк ответят: Радий Хабиров потребовал от "Полиэфа" возместить убыток за загрязнение реки
Политика
За Изяк ответят: Радий Хабиров потребовал от "Полиэфа" возместить убыток за загрязнение реки
В Стерлитамакском районе предприятие сбрасывало стоки в местную реку
Происшествия
В Стерлитамакском районе предприятие сбрасывало стоки в местную реку
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: