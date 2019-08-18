В Уфе перед торговым центром «МЕГА» появится новый парк с водоёмом
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17 августа в Уфе врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил городской фестиваль «МЕГА Пикник», который проходит на площадке перед торговым центром «МЕГА», сообщает сайт Newsbash.ru.
Здесь руководитель региона ознакомился с проектом МЕГА Парка, который планируется открыть уже осенью 2020 года. На площади в 2,3 га возле торгового центра появятся зелёная зона с искусственным водоёмом и водопадом, а также детская игровая зона, скейт-парк, кафе и другие объекты.
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Руководитель региона подержал инициативу, отметив, что республика и город готовы оказать необходимое содействие. Радий Хабиров также осмотрел площадку «МЕГА Пикника», пообщался с жителями города. Сегодня в рамках фестиваля выступят белорусская группа «Союз», Найк Борзов и американская группа Brazzaville, которая завтра даст благотворительный концерт в поддержку строительства в Уфе хосписа.
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