Из уфимского ТЦ «Мега» эвакуировали 1000 посетителей

20:03, 26 мар 2023

В воскресенье, 26 марта, были эвакуированы посетители торгового центра "Мега" в Уфе. Причину назвало МЧС Башкортостана.



По информации ведомства, примерно в 17.00 внутри помещения Сбербанка в "Меге" включилась пожарная сигнализация. На место происшествия прибыли спасатели. Из ТЦ были оперативно эвакуированы около 1 000 посетителей, в том числе 200 детей. Специалисты позже уточнили, что сигнал тревоги сработал из-за электронной сигареты, которую кто-то курил в помещении.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии