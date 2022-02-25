В Уфе 500 человек эвакуировали из ТРЦ "Мега"

22:31, 25 фев 2022

В МЧС Башкирии сообщили, что сегодня, 25 февраля, в ТРЦ «Мега» эвакуировали 500 посетителей. Спасатели сообщили, что причиной стало задымление и сработка автоматической пожарной сигнализации. ЧП произошло в 14:45.







По прибытию стало понятно, что причина была в портативном зарядном устройстве, который оплавился в подсобном помещении на первом этаже. Возгорание удалось потушить без помощи пожарных.



Посетителей эвакуировали для безопасности. Пострадавших и погибших нет. На месте сейчас работает дознаватель МЧС.

Ранее сообщалось, что утром 25 февраля к спасателям за помощью обратилась 79-летняя бабушка. Она рассказала, что из-за снега, который сошел с крыши, у нее не получается открыть дверь и выйти на улицу. Спасатели оперативно выехали на место.

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