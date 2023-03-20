Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии неизвестный сообщил о минировании крупнейших уфимских вузов

В Башкирии неизвестный сообщил о минировании крупнейших уфимских вузов

11:25, 20 мар 2023

В понедельник, 20 марта, стало известно о том, что из нескольких корпусов УГНТУ эвакуировали студентов и сотрудников.

Причиной проведения эвакуации стало сообщение неизвестного о минировании ряда уфимских университетов. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Предварительно известно, что было сообщено о заложенных взрывных устройствах в БГМУ, УГНТУ и ряде корпусов УУНиТ.



В социальных сетях появились сообщения о том, что студенты и сотрудники УГНТУ были эвакуированы. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что водитель уфимской маршрутки решил наказать подростка, не заплатившего за билет и дверью автобуса зажал ему ногу.

Читайте также:

В Минздраве сообщили о самочувствии раненного в Уфе ножом подростка
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа эвакуация
Читайте также

В Уфе водитель автобуса зажал дверью ногу подростку, не заплатившему за проезд
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель автобуса зажал дверью ногу подростку, не заплатившему за проезд
В Стерлитамаке из-за угрозы минирования эвакуировали больницу №2
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке из-за угрозы минирования эвакуировали больницу №2
Пропавший колумбиец рассказал, как ему жилось в деревне под Уфой
Общество в Башкирии
Пропавший колумбиец рассказал, как ему жилось в деревне под Уфой
В Уфе эвакуировали торгово-экономический колледж
Происшествия в Башкирии
В Уфе эвакуировали торгово-экономический колледж


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: