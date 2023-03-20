В Башкирии неизвестный сообщил о минировании крупнейших уфимских вузов

11:25, 20 мар 2023

В понедельник, 20 марта, стало известно о том, что из нескольких корпусов УГНТУ эвакуировали студентов и сотрудников.



Причиной проведения эвакуации стало сообщение неизвестного о минировании ряда уфимских университетов. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.



Предварительно известно, что было сообщено о заложенных взрывных устройствах в БГМУ, УГНТУ и ряде корпусов УУНиТ.







В социальных сетях появились сообщения о том, что студенты и сотрудники УГНТУ были эвакуированы. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что водитель уфимской маршрутки решил наказать подростка, не заплатившего за билет и дверью автобуса зажал ему ногу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети