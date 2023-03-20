В Башкирии неизвестный сообщил о минировании крупнейших уфимских вузов
11:25, 20 мар 2023
В понедельник, 20 марта, стало известно о том, что из нескольких корпусов УГНТУ эвакуировали студентов и сотрудников.
Причиной проведения эвакуации стало сообщение неизвестного о минировании ряда уфимских университетов. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Предварительно известно, что было сообщено о заложенных взрывных устройствах в БГМУ, УГНТУ и ряде корпусов УУНиТ.
В социальных сетях появились сообщения о том, что студенты и сотрудники УГНТУ были эвакуированы. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что водитель уфимской маршрутки решил наказать подростка, не заплатившего за билет и дверью автобуса зажал ему ногу.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель автобуса зажал дверью ногу подростку, не заплатившему за проезд
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке из-за угрозы минирования эвакуировали больницу №2
Общество в Башкирии
Пропавший колумбиец рассказал, как ему жилось в деревне под Уфой
Происшествия в Башкирии
В Уфе эвакуировали торгово-экономический колледж