В Уфе водитель автобуса зажал дверью ногу подростку, не заплатившему за проезд

09:28, 20 мар 2023

Водитель уфимской маршрутки решил наказать подростка, не заплатившего за билет и дверью автобуса зажал ему ногу. Один из пассажиров снял конфликт на видео и выложил его в социальные сети.







— Все это произошло возле автобусной остановки "Юрюзань". Мальчику, думаю, лет 13, водитель зажал ему ногу, а затем припугнул, что автобус сейчас тронется. Представьте, автобус, полный пассажиров, а он решил ему отомстить, мол я тебе покажу, как ездить без денег. Только когда пассажиры начали возмущаться, водитель распахнул створку, и парень убежал", - сообщила очевидица происшествия.





Пассажирка добавила, что узнала номер автобуса и данные его водителя и отправила их руководству перевозчика с требованием разобраться с возмутительной историей.



- Всякое может случиться - ребенок может забыть деньги или потерять их, растеряться и решить выскочить... А если бы ребенок сломал ногу? Я бы, на месте родителей этого мальчика, обратилась в прокуратуру", - возмущается жительница Уфы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео