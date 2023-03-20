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В Уфе водитель автобуса зажал дверью ногу подростку, не заплатившему за проезд

В Уфе водитель автобуса зажал дверью ногу подростку, не заплатившему за проезд

09:28, 20 мар 2023

Водитель уфимской маршрутки решил наказать подростка, не заплатившего за билет и дверью автобуса зажал ему ногу. Один из пассажиров снял конфликт на видео и выложил его в социальные сети.



— Все это произошло возле автобусной остановки "Юрюзань". Мальчику, думаю, лет 13, водитель зажал ему ногу, а затем припугнул, что автобус сейчас тронется. Представьте, автобус, полный пассажиров, а он решил ему отомстить, мол я тебе покажу, как ездить без денег. Только когда пассажиры начали возмущаться, водитель распахнул створку, и парень убежал", - сообщила очевидица происшествия.


Пассажирка добавила, что узнала номер автобуса и данные его водителя и отправила их руководству перевозчика с требованием разобраться с возмутительной историей.

- Всякое может случиться - ребенок может забыть деньги или потерять их, растеряться и решить выскочить... А если бы ребенок сломал ногу? Я бы, на месте родителей этого мальчика, обратилась в прокуратуру", - возмущается жительница Уфы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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