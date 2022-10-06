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В Стерлитамаке из-за угрозы минирования эвакуировали больницу №2

В Стерлитамаке из-за угрозы минирования эвакуировали больницу №2

16:37, 06 окт 2022

6 октября в башкирском городе Стерлитамаке из-за сообщения о минировании эвакуировали персонал и пациентов больницы №2

Сегодня, 6 октября, в башкирском городе Стерлитамаке из-за сообщения о минировании эвакуировали персонал и пациентов больницы №2. Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения республики. Сколько именно человек было выведено из учреждения, в ведомстве не уточнили

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. Они обследовали здание лечебницы и не обнаружили ничего подозрительного. Сейчас больница продолжает работать в штатном режиме.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
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