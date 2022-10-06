В Стерлитамаке из-за угрозы минирования эвакуировали больницу №2
16:37, 06 окт 2022
6 октября в башкирском городе Стерлитамаке из-за сообщения о минировании эвакуировали персонал и пациентов больницы №2
Сегодня, 6 октября, в башкирском городе Стерлитамаке из-за сообщения о минировании эвакуировали персонал и пациентов больницы №2. Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения республики. Сколько именно человек было выведено из учреждения, в ведомстве не уточнили
На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. Они обследовали здание лечебницы и не обнаружили ничего подозрительного. Сейчас больница продолжает работать в штатном режиме.