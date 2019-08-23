В Белебеевском районе пройдет праздник пчеловодов «Пчелотуй»
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В Белебеевском районе Башкирии в селе Метевбаш 7 сентября состоится традиционный праздник пчеловодов — «Пчелотуй», сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщил один из организаторов, пчеловод Марат Зайруллин, на празднике будет работать медовая ярмарка, организуют дегустацию медов. Планируется участие именитых пчеловодов России, у которых можно будет получить консультацию по актуальным вопросам пчеловождения.
«В этом году у пчеловодов Белебеевского района мало меда. Подвела погода. Липа не цвела: пострадала от нашествия насекомых-вредителей, которые объели все цветы. Но мы не отчаиваемся, с надеждой смотрим в будущее», — сказал Марат Зайруллин.Для гостей «Пчелотуя» будет работать полевая кухня и покажут концерт артисты местной самодеятельности.
Начало праздника в 11 часов.
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