В Белебеевском районе пройдет праздник пчеловодов «Пчелотуй»

В Белебеевском районе Башкирии в селе Метевбаш 7 сентября состоится традиционный праздник пчеловодов — «Пчелотуй», сообщает сайт Newsbash.ru.





Как сообщил один из организаторов, пчеловод Марат Зайруллин, на празднике будет работать медовая ярмарка, организуют дегустацию медов. Планируется участие именитых пчеловодов России, у которых можно будет получить консультацию по актуальным вопросам пчеловождения.

«В этом году у пчеловодов Белебеевского района мало меда. Подвела погода. Липа не цвела: пострадала от нашествия насекомых-вредителей, которые объели все цветы. Но мы не отчаиваемся, с надеждой смотрим в будущее», — сказал Марат Зайруллин.

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Для гостей «Пчелотуя» будет работать полевая кухня и покажут концерт артисты местной самодеятельности.Начало праздника в 11 часов.