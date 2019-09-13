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Погода на выходные в Башкирии

Добавлено: 13.09.19
Просмотров: 126
Рубрика: Общество
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Погода на выходные в Башкирии

Сегодня, 13 сентября, по прогнозам специалистов, днем столбик термометра поднимется до +18°, +23°. Страшная пятница 13-е пройдет без дождей, но в компании юго-западного умеренного ветерка. Вечером можно смело отправляться на уютный осенний променад.


В субботу, 14 сентября, ночью похолодает до +7°, +12° и лишь местами до +2°. Днем же станет совсем тепло для сентября +19°, +24°. И снова, что редкость, без осадков. Только слабый ветерок.

15 сентября, согласно информации Башгидрометцентра, в республику все-таки вернутся дожди – небольшие и умеренные. Ночью температура воздуха составит +8°, 13°, а днем поднимется до +18°, +23°. Помимо дождя жителей Башкирии снова ждет ветер, но теперь уже холодный и порывистый.
Точный прогноз погоды в Башкирии на выходные смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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