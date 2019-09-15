Группа из Татарстана сняла о Луизе Хайруллиной музыкальный клип «Беги, Луиза, беги»

Луиза Хайруллина, укравшая из «Россельхозбанка» 25 млн рублей, стала героиней для многих жителей страны. Татарстанская группа «Хитобои» даже создала хит «Беги, Луиза, беги», посвященный безрассудной кассирше, сообщает сайт Newsbash.ru.





Главную роль в клипе на эту песню сыграла актриса из Набережных Челнов Эльмира Хамитова. Клип снимался в Казани в августе этого года, и в эфир еще не вышел.

- Мое личное отношение к Луизе и ее судьбе - она жертва своего беспутного мужа-игромана, - уверена г-жа Хамитова. - Похищенные деньги - это всего один пакет бумаги. Сегодня есть - завтра дефолт. Главное в жизни - ощущение счастья, нужности, полезности для людей, своих близких, семьи, детей, родных и друзей.





Однако и семью, и детей, Луиза Хайруллина, похоже, потеряла. На минувшей неделе обоим супругам Хайруллиным - Луизе и Марату, продлили срок содержания под арестом на два месяца - до ноября. Только Луиза по-прежнему остается в СИЗО, а Марат - под домашним арестом. И если женщина находится в тюремной камере, то ее супругу суд разрешил на два часа выходить из дома, чтобы отвести в школу детей пары - 12-летнюю Регину и восьмилетнюю Елену.Напомним, супругов обвиняют в краже в особо крупном размере. По версии следствия, в конце мая этого года криминальная парочка вынесла из банка все имеющиеся в хранилище деньги в различной валюте и скрылась. Как выяснилось, супруги в спешке уезжали из собственного коттеджа на улице Карима в башкирском Салавате, даже не закрыв дверь. Первые несколько дней семья жила в машине на берегу озера. А когда их ориентировки появились во всем городе, бежали, разделив детей разными дорогами в Татарстан. Супруги месяц мыкались по съемным квартирам в Казани, так как не имели денег. Несмотря на то, что пара сбежала с огромной суммой, попались они, когда включили сотовый телефон, чтобы проверить поступление «детских» социальных выплат. Луиза с самого начала отказалась давать показания. Она и до сих пор молчит она и не рассказывает, куда делись похищенные деньги.Зато у ее мужа Марата по этому поводу оказалось сразу несколько версий, противоречащих друг другу. По одной - все деньги он спустил на тотализаторах, по другой - деньги украла Луиза и где они, он не ведает.То, что Луиза не дает показаний - стало для суда, принимавшего решение о смягчении меры пресечения, отягчающим обстоятельством. Именно поэтому женщина до сих пор спит на тюремной шконке и уже сменила трех адвокатов.А Марат, который хоть и арестован, но все-таки живет в своем доме, ранее и вовсе проходил по этому уголовному делу свидетелем. Но скрылся от следствия, отправившись вещать на Первый канал. За участие в ток-шоу мужчине пообещали 1 млн рублей, а потому он прыгнул в присланную за ним в Салават машину и был таков - прямиком отправился в Москву. На программе г-н Хайруллин рассказал на всю страну, как они с женой, которая трудилась кассиром, в течение длительного времени выносили из банка крупные суммы денег. Герой эфира заявил, что все наличные он потом проигрывал на спортивных тотализаторах и попросил зрителей собрать средства, чтобы выручить из-под ареста его супругу. Мужчина был уверен, что если вернуть деньги банку, то обвинения с его жены будут сняты. Однако по прилету в Уфу Марат Хайруллин за то, что уехал без предупреждения, превратился из свидетеля в обвиняемого. И тут же сменил показания. Следователям он уже сказал, что о том, как его благоверная тырила деньги ничего не знает, а пустился с ней в бега, только потому что не хотел, чтобы ее арестовали.

В общем, очевидно, что за кражу в особо крупном размере парень отвечать не хочет. Если Луиза останется в этом уголовном деле единственной фигуранткой, то ей грозит до 10 лет лишения свободы. Так что папа будет один водить дочек не только в школу, но и в институт.

В тюрьме Луизе не сладко





Марат Хайруллин приезжает в наручниках только на заседания суда

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