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Для жителей Башкирии стал доступен электронный вариант СНИЛС

Добавлено: 14.10.19
Просмотров: 2
Рубрика: Общество
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Для жителей Башкирии стал доступен электронный вариант СНИЛС

В России с 1 октября 2019 года начали выдавать электронную версию СНИЛС.

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Обновленный формат страхового номера индивидуального лицевого счета теперь будет называться  "Уведомление о регистрации в системе индивидуального учета" и являться полным функциональным аналогом привычного СНИЛС. Новый образец электронного уведомления получат жители, в первый раз зарегистрировавшиеся в системе, сменившие фамилию или потерявшие документ. Старый образец СНИЛС остается в силе, а замена его на новый осуществляется по желанию.  

Подать заявку на получение электронного СНИЛС  можно на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда.

Фото: интернет
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