Для жителей Башкирии стал доступен электронный вариант СНИЛС

В России с 1 октября 2019 года начали выдавать электронную версию СНИЛС.



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Обновленный формат страхового номера индивидуального лицевого счета теперь будет называться "Уведомление о регистрации в системе индивидуального учета" и являться полным функциональным аналогом привычного СНИЛС. Новый образец электронного уведомления получат жители, в первый раз зарегистрировавшиеся в системе, сменившие фамилию или потерявшие документ. Старый образец СНИЛС остается в силе, а замена его на новый осуществляется по желанию.Подать заявку на получение электронного СНИЛС можно на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда.