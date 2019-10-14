Для жителей Башкирии стал доступен электронный вариант СНИЛС
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В России с 1 октября 2019 года начали выдавать электронную версию СНИЛС.
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Подать заявку на получение электронного СНИЛС можно на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда.
Фото: интернет
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