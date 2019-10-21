В Калтасинском районе из 75 населенных пунктов регоператор вывозит мусор только из 8

В Башкирии из деревни Бабаево наконец-то начнут вывозить мусор. За время работы новой реформы по вывозу ТКО местными жителями было организовано пять несанкционированных свалок. Так произошло, потому что им все это время девать мусор было некуда. Общественник и правозащитник Альберт Рахматуллин после рабочей поездки в Калтасинский район выяснил, когда наладят работу по вывозу ТКО в селе Бабаево.





— 26 сентября 2019 года состоялось совещание в администрации Калтасинского района с регоператором по ТКО. Из 75 населенных пунктов района регоператор вывозит мусор только из 8. Для улучшения ситуации решили, что регоператор дополнительно организует в течение октября 2019 года вывоз мусора из 15 населенных пунктов, в том числе из деревни Бабаево, где до этого времени мусор не вывозили. Протокол утвердили и направили регоператору. Надеемся, что ситуация по вывозу мусора изменится к 1 ноября 2019 года, — ответили представители местной администрации.

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Фото: Альберт Рахматуллин

Известно, что помимо проблем с мусором, в селе Бабаево нет асфальтных дорог и газоснабжения. В мэрии отметили, что проезжие части находятся в хорошем состоянии, их периодически покрывают гравием и песком. В последний раз грейдер проходил 4 октября. Что касается проведения газа, схема была разработана и направлена на согласование. Ответ должны дать к 1 ноября 2019 года, после чего начнется поэтапная работа по проектированию газоснабжения в деревне Бабаево.