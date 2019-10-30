Почему перестал выступать Андрей Губин: версия соседки певца

Соседка некогда популярного певца Андрея Губина решила поделиться своими соображениями о его развалившейся карьере.





Квартира Екатерины в Москве находится рядом с жильем артиста, многие моменты его жизни не остаются для нее незамеченными. Об этом она рассказала корреспонденту издания Teleprogramma.pro.

— Я знала маму Андрея, он ее всегда очень любил. Мне кажется, смерть мамы выбила его из колеи. Для Андрея и его сестры Насти это было большое горе, — рассказала женщина.





По мнению Екатерины, Губин тяжело переживает смерть своих родителей, и именно из-за этого он перестал выступать и общаться со своими поклонниками.Отец Губина скончался в 2007 году, мать — в 2012-м. По словам Екатерины, с тех пор артист стал вести менее публичную жизнь.

Женщина отмечает, что артист много времени проводит в разъездах, а к его дому в Москве часто приносят мягкие игрушки и цветы. Певец часто заезжает в Уфу — свою малую родину. Правда, по словам Екатерины, переезжать сюда он не планирует.



В июне прошлого года близкие рассказали о депрессии Губина. В октябре он перебрался в Сочи, чтобы поправить здоровье, а уже в январе поклонники застали его отдыхающим в Таиланде. Вскоре артист появился в вечерней программе в эфире Первого канала, где рассказал о том, что в уфимском «Магните» перезнакомился со всеми продавцами. Тогда мужчина признался, что ему все еще нездоровится и своим нынешним творчеством он недоволен. В марте артиста видели в компании молодой блондинки.

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