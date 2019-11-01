Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Характер человека по группе крови: что она может рассказать о вас

Характер человека по группе крови: что она может рассказать о вас

Добавлено: 01.11.19
Просмотров: 136
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
Характер человека по группе крови: что она может рассказать о вас

Как бы странно это не звучало, но существует связь между вашей группой крови и характером. 


Она течет по нашим венам и артериям поддерживая жизнь каждой клетки в нашем теле, но мало кто задумывается о том, как кровь, а именно ее группа, влияет на характер человека. Как бы странно это не звучало, но существует связь между вашей группой крови и характером.

Диета на йогуртах: эффективный и безопасный метод похудения

Читайте также:

Диета на йогуртах: эффективный и безопасный метод похудения
Характер человека, в большей степени, определяется генами. Становится логичной взаимосвязь группы крови и характера ведь группа крови передается нам от одного из родителей. Во время одного из исследований ученым удалось обнаружить взаимоотношение между группами крови и чертами характера, связанными с невротичностью и экстравертностью.

В другом исследовании, в котором приняли участие мальчики подросткового возраста, ученые выяснили, что участники исследования с 2-ой группой крови оказались менее практичными, нежели участники с 1,3 и 4-ой группами.

Джеймс Д’Адамо в своей книге “Eat Right for Your Type” описывает рационы питания, которые лучше всего подходят для каждой группы крови. Донна Гейтс, диетолог, использовала исследования Д’Адамо для написания своей книги “The Body Ecology Diet”. Каждая группа крови характеризуется склонностями к определенным заболеваниям. К примеру, у 8 из 10 детей с аутизмом 2-ая группа крови.

Работодатели в Японии даже спрашивают группу крови у всех претендентов на должность потому что верят в существовании взаимосвязи между группой крови и характером человека. Более того, они руководствуются данной информацией при поиске пары и даже для продвижения продукции для людей с определенной группой крови.

Так что же группа крови может сказать о вашем характере?

Первая группа крови: характер
Известные личности с 1-ой группой крови: Аль Капоне, Джеральд Форд, Михаил Горбачев, Джон Готти, Кристал Кей, королева Елизавета II, Джон Леннон, Пол Ньюман, Элвис Пресли, Рональд Рейган

Люди с 1-ой группой крови общительны, а также отличаются высокими требования сами к себе и умением достигать поставленных целей.

Они прирожденные лидеры с высоко развитой интуицией и могут легче остальных справляться со стрессом. Также, они атлетичны и уверены в себе, но временами могут казаться окружающим бесчувственными.

Для отношений, им больше всего подойдут представители первой и четвертой групп.

2 группа крови: характер
Известные личности с 2-ой группой крови: Джордж Буш, Аюми Хамасаки, О. Джей Симпсон, Бритни Спирс, Алан Алда, Адольф Гитлер, Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Джет Ли, Маки Номия, Рик Джеймс.

Большинство исследований по взаимосвязи группы крови человека и его характера проводятся в Японии, где у 74% населения 2-ая группа крови. Представители 2-ой группы крови более чувствительны, чем остальные и стресс может ослабить их иммунитет.

Также, людям с 2-ой группой крови сложнее довериться окружающим и они плохо переносят стрессы. Так как большинство представителей 2-ой группы интроверты, их отличают более интеллектуальные интересы такие как наука, математика и исследования. Они могут хорошо работать как в команде, так и в одиночку.

Люди с 2-ой группой крови могут быть страстными, но без доверия, они не смогут сблизиться с кем-либо.

Они больше всего совместимы с представителями второй и четвертой групп.

3 группа крови: характер
Известные личности с 3-ей группой крови: Акира Куросава, Джек Николсон, Лучано Паваротти, Том Селлек, Миа Фэрроу, Пол Маккартни, Леонардо Ди Каприо, Винс Янг.

Люди с 3-ей группой крови отличаются креативностью, склонностью уходить в себя, умением сопереживать, эмоциональностью и умом. Со стороны они могут показаться эгоистичными и зацикленными на себе, но на самом деле, среди всех остальных групп, они больше всего заботятся о других.

В людях с 3-ей группой крови органично сочетаются черты характера первой и второй групп, а именно амбициозность и проницательность.

Что касается здоровья — представители 3-ей группы имеют предрасположенность к волчанке, рассеянному склерозу и хронической усталости.

Для отношений им больше всего подходят представители третьей и четвертой групп.

4 группа крови: характер
Известные личности с 4-ой группой крови: Джон Кеннеди, Мэрилин Монро, Мик Джаггер, Томас Эдисон, Боб Сапп, Мияви, Джеки Чан, Кен Китамура.

У людей с 4-ой группой крови разносторонний характер: они могут быть как общительны, так и застенчивы в зависимости от ситуации.

Они также обаятельны, непринужденны, дружелюбны и готовы к переменам. Они любят проявлять свою индивидуальность чтобы не быть похожими ни на кого.

Что же касается отношений, им будет хорошо с представителями абсолютно всех групп.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: sterlegrad.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Яблочный уксус: лечебные свойства и противопоказания
Это интересно
Яблочный уксус: лечебные свойства и противопоказания
В Уфе торжественно открыли памятник донору
Здравоохранение
В Уфе торжественно открыли памятник донору
В Альшеевском районе мужчина убил пожилого односельчанина
Происшествия
В Альшеевском районе мужчина убил пожилого односельчанина
Установлен подозреваемый в убийстве без вести пропавшего жителя Бижбулякского район
Происшествия
Установлен подозреваемый в убийстве без вести пропавшего жителя Бижбулякского район
Каринэ Хабирова приняла участие в акции «Добрый донор»
Общество
Каринэ Хабирова приняла участие в акции «Добрый донор»
В Стерлитамаке раскрыто жестокое убийство: мужчина во время пьяной ссоры забил до смерти свою подругу
Происшествия
В Стерлитамаке раскрыто жестокое убийство: мужчина во время пьяной ссоры забил до смерти свою подругу
В Минздраве Башкирии произошли изменения
Общество / Здравоохранение
В Минздраве Башкирии произошли изменения
Клещи весной выходят на «тропу войны»
Общество / Здравоохранение
Клещи весной выходят на «тропу войны»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: