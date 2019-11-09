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Путин посмертно наградил орденом Мужества Рафиса Нурмухаметова, спасавшего соседей от учалинского стрелка

Добавлено: 09.11.19
Просмотров: 45
Рубрика: Общество
Теги: Учалинский район
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Путин посмертно наградил орденом Мужества Рафиса Нурмухаметова, спасавшего соседей от учалинского стрелка

Президент страны Владимир Путин своим указом наградил посмертно орденом Мужества майора полиции Рафиса Нурмухаметова, погибшего в январе этого года в схватке с преступником в Учалах.


Об этом стало известно на торжественном собрании, посвященного Дню сотрудника внутренних дел, состоявшегося в минувшую пятницу в концертном зале «Башкортостан». Награду дочери погибшего стража порядка Ляйсан Нурмухаметовой вручил глава МВД по РБ Роман Деев. Всего 30 башкирских полицейских награждены орденом Мужества посмертно.

Погибшего от рук учалинского стрелка полицейского наградят посмертно Орденом Мужества

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Напомним, Рафис Нурмухаметов, трудившийся экспертом в местном райотделе полиции, пытался вырвать ружье у обезумевшего после новогодних возлияний соседа. Мужчина после ссоры с женой схватился за оружие. В дом стража порядка прибежала супруга вооруженного алкоголика - к этому времени ее муж уже успел лишить жизни супружескую пару, проживавшую напротив. Стрелок выбил стекло и забрался в комнату, где находились полицейский с жертвой семейных разборок. Безумец ранил стража порядка в ногу, повредив бедренную артерию. Офицер истек кровью. Такие ранения практически всегда смертельные, поскольку помощь следует оказать в течение нескольких минут, а скорая приехала слишком поздно. Рафиса Нурмухаметова успели довезти до больницы, но время для его спасения было уже упущено. А сумасшедший супруг, расстрелявший трех человек, не остановился и перед четвертым убийством. Он уволок свою жену в строящийся неподалеку дом, где хладнокровно лишил жизни и ее, а потом выстрелил себе в рот. Эксперты полагают, что причиной кровавой бойни стала алкогольная интоксикация стрелка - драма на Школьной улице в Учалах случилась в Старый Новый год.
- Мы отдаем дань глубокого уважения стойкости и героизму наших погибших товарищей, - сказал главный полицейский Башкирии Роман Деев. - Проявляя силу воли и несокрушимость духа, они с честью выполнили свой профессиональный долг, пожертвовали своей жизнью ради спасения других. К сожалению скорбный список потерь продолжает пополняться.

В этом году МВД Башкирии отмечает 100-летний юбилей. Полицейских республики поздравил первый вице-премьер башкирского правительства Андрей Назаров.

Он отметил, что в 2019 году на укрепление материальной базы органов внутренних дел из бюджета региона направили более 37 млн рублей. Всего в рамках государственных программ правоохранительной направленности с 2015 по 2019 годы правительство Башкирии выделило МВД по РБ 763 млн 163 тысяч рублей.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: Пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе
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