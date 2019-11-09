Путин посмертно наградил орденом Мужества Рафиса Нурмухаметова, спасавшего соседей от учалинского стрелка

Президент страны Владимир Путин своим указом наградил посмертно орденом Мужества майора полиции Рафиса Нурмухаметова, погибшего в январе этого года в схватке с преступником в Учалах.





Об этом стало известно на торжественном собрании, посвященного Дню сотрудника внутренних дел, состоявшегося в минувшую пятницу в концертном зале «Башкортостан». Награду дочери погибшего стража порядка Ляйсан Нурмухаметовой вручил глава МВД по РБ Роман Деев. Всего 30 башкирских полицейских награждены орденом Мужества посмертно.

- Мы отдаем дань глубокого уважения стойкости и героизму наших погибших товарищей, - сказал главный полицейский Башкирии Роман Деев. - Проявляя силу воли и несокрушимость духа, они с честью выполнили свой профессиональный долг, пожертвовали своей жизнью ради спасения других. К сожалению скорбный список потерь продолжает пополняться.





Напомним, Рафис Нурмухаметов, трудившийся экспертом в местном райотделе полиции, пытался вырвать ружье у обезумевшего после новогодних возлияний соседа. Мужчина после ссоры с женой схватился за оружие. В дом стража порядка прибежала супруга вооруженного алкоголика - к этому времени ее муж уже успел лишить жизни супружескую пару, проживавшую напротив. Стрелок выбил стекло и забрался в комнату, где находились полицейский с жертвой семейных разборок. Безумец ранил стража порядка в ногу, повредив бедренную артерию. Офицер истек кровью. Такие ранения практически всегда смертельные, поскольку помощь следует оказать в течение нескольких минут, а скорая приехала слишком поздно. Рафиса Нурмухаметова успели довезти до больницы, но время для его спасения было уже упущено. А сумасшедший супруг, расстрелявший трех человек, не остановился и перед четвертым убийством. Он уволок свою жену в строящийся неподалеку дом, где хладнокровно лишил жизни и ее, а потом выстрелил себе в рот. Эксперты полагают, что причиной кровавой бойни стала алкогольная интоксикация стрелка - драма на Школьной улице в Учалах случилась в Старый Новый год.

В этом году МВД Башкирии отмечает 100-летний юбилей. Полицейских республики поздравил первый вице-премьер башкирского правительства Андрей Назаров.



Он отметил, что в 2019 году на укрепление материальной базы органов внутренних дел из бюджета региона направили более 37 млн рублей. Всего в рамках государственных программ правоохранительной направленности с 2015 по 2019 годы правительство Башкирии выделило МВД по РБ 763 млн 163 тысяч рублей.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе