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Уфимцу Марселю Имангулову сделали экстренную операцию в Израиле: вместе с опухолью ему удалили почку

Добавлено: 15.11.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Уфимцу Марселю Имангулову сделали экстренную операцию в Израиле: вместе с опухолью ему удалили почку

Уфимец Марсель Имангулов рассказал о том, как чувствует себя в израильской больнице. Несколько лет назад молодой человек уже победил рак, но онкология вернулась — 11 ноября его срочно доставили в реанимацию в клинику Ихилов в Тель-Авиве. Вчера, 14 ноября, Марсель вышел на связь и рассказал о том, что перенес операцию.


— Меня «открыли» полностью, достав все органы и перебрав их в поисках возможных очагов рака, ведь опухоль за две недели выросла в 2–3 раза, пустив метастазы в лёгкие, — рассказал он. — Мне удалили почку и надпочечник, разобрались с тромбом в полой вене, который был опасен и усложнял операцию, сделали красивый шов. Ко мне каждый раз приходит целый симпозиум докторов, чему я очень рад.

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Марсель находился в операционной с 15:30 до 23:00. 
— Врачи шутят, что «маленькая трехчасовая операция» немного затянулась, — шутит Марсель. 
Молодому человеку предстоит пройти через очередной курс лечения, он просит помощи у неравнодушных граждан — на лечение ему нужно собрать 40 000 $.
— Предстоит химиотерапия и иммунотерапия, курс будет стоить 10 000$, по плану необходимо четыре курса, — объяснил он. — Всё, что было удалено, отправлено в лабораторию на исследование для подтверждения диагноза и утверждения схемы дальнейшего лечения. Это не менее сложный этап лечения, с которым я готов справиться, но один я этого сделать не смогу, мне снова понадобится ваша помощь и поддержка.

Как рассказал Марсель, последние пять лет он занимался благотворительностью, при этом сам жил на пожертвования и помощь родителей. Деньги на предыдущую операцию для молодого человека собрали за трое суток.

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Источник: ufa1.ru
Фото: marsel.imangulov / Instagram.com
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