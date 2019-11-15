Уфимцу Марселю Имангулову сделали экстренную операцию в Израиле: вместе с опухолью ему удалили почку
Уфимец Марсель Имангулов рассказал о том, как чувствует себя в израильской больнице. Несколько лет назад молодой человек уже победил рак, но онкология вернулась — 11 ноября его срочно доставили в реанимацию в клинику Ихилов в Тель-Авиве. Вчера, 14 ноября, Марсель вышел на связь и рассказал о том, что перенес операцию.
— Меня «открыли» полностью, достав все органы и перебрав их в поисках возможных очагов рака, ведь опухоль за две недели выросла в 2–3 раза, пустив метастазы в лёгкие, — рассказал он. — Мне удалили почку и надпочечник, разобрались с тромбом в полой вене, который был опасен и усложнял операцию, сделали красивый шов. Ко мне каждый раз приходит целый симпозиум докторов, чему я очень рад.
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Как рассказал Марсель, последние пять лет он занимался благотворительностью, при этом сам жил на пожертвования и помощь родителей. Деньги на предыдущую операцию для молодого человека собрали за трое суток.