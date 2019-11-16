Депутаты Госдумы внесли законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для бюджетников

В Госдуму внесли законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.





Проектом предлагается внести изменения в статью 144 Трудового кодекса РФ. Инициатива затронет медработников, педагогов, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры.





В проекте закона поясняется, что месячная заработная плата не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.Источником возможных расходов бюджета для приведения размера заплаты до уровня, предлагаемого проектом, «будут являться доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы».В мае 2012 года Владимир Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала до ста процентов от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200 процентов. В февральском послании Федеральному собранию президент потребовал сохранить достигнутые показатели.

В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента, передает РИА Новости﻿.



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