В Башкирии снова начнет ходить туристический поезд "Легенда Урала"
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Туристический поезд «Легенда Урала» начнет ходить с 30 ноября по субботам и воскресеньям. Об этом сообщает администрация Уфы.
За прошлый зимний сезон с ноября по март этими поездами воспользовались более 10 тысяч человек. Данный проект вошел в десятку значимых событий в сфере башкирского туризма.
Стоимость билета на поезд составляет 655,2 рублей.
Источник:
gorobzor.ru
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