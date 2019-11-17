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В Башкирии снова начнет ходить туристический поезд "Легенда Урала"

Добавлено: 17.11.19
Просмотров: 57
Рубрика: Общество
Теги: Белорецкий район
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В Башкирии снова начнет ходить туристический поезд "Легенда Урала"

Туристический поезд «Легенда Урала» начнет ходить с 30 ноября по субботам и воскресеньям. Об этом сообщает администрация Уфы.

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На нем туристы могут добраться до туристско-рекреационного кластера «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала». Поезд будет проходить по длинному маршруту с Уфы до Новоабзаково.

За прошлый зимний сезон с ноября по март этими поездами воспользовались более 10 тысяч человек. Данный проект вошел в десятку значимых событий в сфере башкирского туризма.

Стоимость билета на поезд составляет 655,2 рублей.

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Источник: gorobzor.ru
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