Спортсменки из Уфы устроили откровенную фотосессию у памятника Салавату Юлаеву

Спортсменки из Уфы устроили откровенную фотосессию возле памятника Салавату Юлаеву. Горячие снимки появились накануне в соцсетях. Обе девушки - известные в городе тренеры по фитнесу и не первый раз эпатируют общественность откровенными видео и фото.





В преддверии нового года они нарядились в обтягивающие боди в стиле Санта Клауса, колпаки с помпоном и гетры, после чего прокатились на коньках возле памятника национальному герою. Первоначально девушки собирались устроить фотосессию на катке перед Гостиным двором, но, как призналась на своей страничке одна из моделей, все же не решились оголяться там и предпочли менее людное место.

- Сегодня знатно померзли, стали звездами чьих-то инстаграмов, но результат того стоит, - подписала снимки фитнес-тренер Карина Д.

- Одеть вас хочется, - заметила в комментариях одна из подписчиц.

Но сердца не всех пользователей смогли растопить горячие кадры.