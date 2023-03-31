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В Уфе приняли решение доработать проект реконструкции памятника Салавату Юлаеву

В Уфе приняли решение доработать проект реконструкции памятника Салавату Юлаеву

09:31, 31 мар 2023

Власти Башкортостана приняли решение доработать проект реставрации памятника Салавату Юлаеву в г. Уфа. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал А. Марзаев, зам. премьер-министра РБ.

Реконструкцию объекта планируется провести в рамках 450-летнего юбилея города. На совещании, которое прошло накануне было решено, что проект реконструкции памятника будет выполнен в специализированной мастерской. В данный момент проектировщики проводят оценку стоимости демонтажа и транспортировки памятника.

- Дальнейшая стадия - проведение экспертизы. Идем дальше! – отметил в публикации Алан Марзаев.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: памятник Уфа Марзаев Алан Викторович
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